Powstaje serial oparty na filmie Telemaniak. Jake Johnson w obsadzie

Właśnie dowiedzieliśmy się, że kultowa komedia z Jimem Carreyem w roli głównej, Telemaniak, powróci w nowej, serialowej wersji.

30. lat po premierze jednej z komedii Jima Carreya, fani filmu Telemaniak otrzymali bardzo ciekawe wiadomości. Serwis Hulu zamierza bowiem wyprodukować serial oparty na tej produkcji. W głównych rolach obsadził już Jake’a Johnsona i Damona Wayansa Jr..

Serialowa wersja od Hulu

Nienazwany jeszcze projekt powstaje dla Sony Pictures Television oraz studia Original Film. Scenariusz pilota napisali Rob Rosell oraz Joe Piarulli i Luan Thomas. Twórcy, będący wielkimi fanami oryginalnego filmu, podkreślają, że nie tworzą remake’u, lecz oddają hołd pierwowzorowi.

Johnson i Wayans Jr. mają wcielić się w nowe wersje głównych bohaterów filmu: Chipa Douglasa (granego pierwotnie przez Jima Carreya) oraz Stevena Stephensa (w oryginale granego przez Matthew Brodericka). Serial przeniesie historię z 1996 roku do realiów 2026 roku i ery streamingu. Oficjalny opis fabuły brzmi:

W świecie niekończącego się streamingu, maratonów serialowych i algorytmów, staromodny technik telewizji kablowej Chip Douglas (Johnson) wiedzie samotne życie. Wszystko zmienia się, gdy Steven Stephens (Wayans Jr.) zgłasza się z prośbą o ponowne podłączenie telewizji kablowej, odnawiając kontakt Chipa z przyjacielem z dzieciństwa, o którym nigdy nie zapomniał. Ta relacja daje każdemu z nich coś, czego brakowało im w życiu… aż entuzjazm Chipa przeradza się w obsesję.

Jake Johnson and Damon Wayans Jr. will reunite in an untitled Hulu comedy show, inspired by 'THE CABLE GUY' starring Jim Carrey.



The show will explore the darkly absurd side of modern-day male friendship.



(via: @DEADLINE) pic.twitter.com/Km4FfkmBfF — Agents of Fandom (@AgentsFandom) June 5, 2026

O czym opowiada film Telemaniak?

Ben Stiller wyreżyserował czarną komedię z 1996 roku. Jej scenariusz napisał Lou Holtz Jr. W filmie główną rolę zagrał Jim Carrey, wcielając się w ekscentrycznego instalatora telewizji kablowej, który zaczyna ingerować w życie jednego ze swoich klientów, granego przez Matthew Brodericka. W rolach drugoplanowych wystąpili również Leslie Mann, George Segal, Diane Baker oraz Jack Black.

Film został wprowadzony do amerykańskich kin 14 czerwca 1996 roku przez Sony Pictures. Odniósł sukces kasowy, zarabiając 102,8 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 47 milionów dolarów, choć nie osiągnął tak spektakularnych wyników jak wiele wcześniejszych filmów z udziałem Jima Carreya. Produkcja spotkała się z mieszanymi recenzjami krytyków, jednak z czasem zyskała status filmu kultowego i oddane grono fanów.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe