Powstanie serial Copland. Projekt powstaje dla Paramount+

Kolejny klasyk lat 90. doczeka się swojej serialowej odsłony. Platforma Paramount Plus pracuje bowiem nad nową wersją Copland.

Paramount stale poszerza swoją ofertę oryginalnych seriali. Teraz, wygląda na to, że mogą mieć w zanadrzu kolejny przebój. Serwis wygrał bowiem walkę z konkurencją i będzie domem dla serialowej odsłony filmu akcji z lat 90. Mowa o Copland, czyli jednym z pierwszych filmów w reżyserii Jamesa Mangolda.

Co wiemy o serialu?

Serwis streamingowy Paramount Plus pozyskał prawa do realizacji serialowej adaptacji filmu z 1997 roku. Produkcja, przygotowywana przez Paramount Television Studios oraz Miramax Television, ma dołączyć do obecnych hitów platformy, takich jak MobLand i Landman.

Jak poinformował Deadline, projekt jest współtworzony i produkowany wykonawczo przez Jamesa Mangolda oraz Roberta Levine’a. Trafił na rynek w kwietniu i otrzymał cztery konkurencyjne oferty od zainteresowanych platform i studiów. Mangold ma wyreżyserować serial, natomiast Levine obejmie funkcję showrunnera.

EXCLUSIVE: Paramount+‘s “Land” slate is growing. In a competitive situation, the streamer has nabbed for development Cop Land, James Mangold‘s series take on his 1997 Miramax movie. The project, from Paramount Television Studios and Miramax Television, is looking to join… pic.twitter.com/zGIdzoKuH7 — Deadline (@DEADLINE) June 5, 2026

Początki projektu sięgają dwóch lat wstecz, kiedy stanowisko dyrektora generalnego Miramax objął Jonathan Glickman. Jednym z jego pierwszych działań było skontaktowanie się z Mangoldem w sprawie przeniesienia jednego z tytułów z biblioteki filmowej studia na mały ekran. Wybór padł właśnie na Copland.

O czym opowiada film Copland?

Amerykański dramat kryminalny z 1997 roku został napisany i wyreżyserowany przez Jamesa Mangolda. W filmie występują Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta oraz Robert De Niro. W rolach drugoplanowych pojawiają się także Peter Berg, Janeane Garofalo, Robert Patrick, Michael Rapaport, Annabella Sciorra, Noah Emmerich oraz Cathy Moriarty.

Stallone wciela się w szeryfa niewielkiego miasteczka w stanie New Jersey, który popada w konflikt z grupą skorumpowanych nowojorskich policjantów mieszkających w tej społeczności. Film spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków i zarobił 63,7 miliona dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 15 milionów dolarów.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe