Poznaliśmy pełną obsadę nadchodzącego serialu o Scooby Doo

Wiemy, kogo jeszcze zobaczymy w serialu Scooby Doo: Początki. Role aktorów są trzymane na razie w tajemnicy.

W miniony poniedziałek w sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź serialu Scooby Doo: Początki. Trwała zaledwie parę sekund, ale mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć tytułowego psiaka. Oczywiście nie obyło się bez kontrowersji. Znacznej części osób nie spodobał się fakt, że Scooby Doo jest prawdziwy, a nie stworzony za pomocą efektów specjalnych. Inni z kolei krytykują fakt, że pies, który zagra Scooby’ego nie jest dogiem niemieckim. Prawda jest jednak taka, że jest to faktycznie szczenię tej rasy.

Nowi członkowie obsady Scooby’ego Doo

Do te pory Netflix ujawnił tylko, kto wcieli się w członków Brygady Detektywów. Dziś wiemy, kogo zobaczymy jeszcze w serialu o Scooby Doo. Do obsady dołączyli: Rusty Schwimmer, Peter Macon, Maxwell Simkins, Jona Xiao, Dani Deetté, Elysée Sanvillé, Alex Isles, Avery Kristen Pohl, Pamela Mitchell, Ross Kimball, Sara Gilbert, Wynn Everett, Sauriyan Sapkota, Bruce McGill oraz Sherilyn Fenn. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak, w kogo wcielą się aktorzy i aktorki.

Warto zaznaczyć, że w produkcji pojawić ma się także Paul Walter Hauser, ale jego rola nie została oficjalnie potwierdzona. Od jakiegoś czasu krążyły jednak plotki, że wcieli się on w pierwszego właściciela Scooby’ego.

Wszystko co do tej pory wiadomo o serialu

Za nową odsłonę przygód tchórzliwego psiaka odpowiadać będzie Netflix oraz Warner Bros. Scenariusz do serialu o wygłodniałym dogu niemieckim napiszą Josh Appelbaum i Scott Rosenberg, znani z takich produkcji jak Mission: Impossible – Ghost Protocol czy Przeboje i podboje. Panowie będą również producentami wykonawczymi.

Serial liczyć ma łącznie 8 odcinków, które trwać mają około godziny. Twórcy tym razem zdecydowali odejść się od dobrze znanego komediowego klimatu słynnej kreskówki Hanna Barbera. Serial ma być utrzymany w klimacie dramatu.

Fabuła skupi się na ostatnim lecie spędzanym na obozie. Kudłaty i Daphne zostają wplątani w tajemnicę związaną z zagubionym dogiem niemieckim, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Do śledztwa dołączają pragmatyczna Velma oraz charyzmatyczny nowy uczeń, Fred. Sprawa szybko przeradza się w koszmar, który może ujawnić skrywane sekrety bohaterów.

W Daphne Blake wcieli się Mckenna Grace (Krzyk 7, Pogromcy duchów: Imperium lodu), która w ostatnich latach cieszy się coraz to większą popularnością. Maxwell Jenkins (Głowa rodziny, Zagubieni w kosmosie) sportretuje lidera paczki, czyli Freda Jonesa. Abby Ryder Fortson (Opowieści z Pętli, Ant-Man i Osa) wcieli się z kolei mózg grupy, Velmę Dinkley. Najlepszego przyjaciela Scooby’ego Doo, Kudłatego Rogersa, zagra natomiast Tanner Hagen (The Pitt, Stróżowie prawa: Bass Reeves).

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Źródło: tvinsider.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Scooby-Doo: Początki