Prace nad serialem V jak Vendetta zostały wstrzymane. HBO niezadowolone ze scenariusza

Nadchodzący serial V jak Vendetta napotkał poważny problem. HBO jest niezadowolone ze scenariusza pilotażowego odcinka.

W listopadzie ubiegłego roku informowaliśmy, że kultowy komiks Alana Moore’a oraz Davida Lloyda doczeka się kolejnej ekranizacji. Za nową odsłonę V jak Vendetta odpowiadać będą HBO i DC Studios. Producentami wykonawczymi serialu zostali James Gunn i Peter Safran. Scenariusz produkcji przygotuje Pete Jackson (Chłopiec nie wiadomo skąd).

Informowaliśmy wtedy również, że dopiero, gdy scenariusz zostanie ukończony, cały projekt może dostać zielone światło na dalszą realizację. Prace nad scenariuszem zostały zakończone, ale niestety zielonego światła nie ma.

V jak Vendetta napotyka problem

Branżowy informator, Jeff Sneider, poinformował, że według jego źródeł HBO miało zwolnić Pete’a Jacksona ze stanowiska scenarzysty. Decyzja ta wynika z różnić kreatywnych pomiędzy Jacksonem a Jamesa Gunnem i Peterem Safranem. Jackson miał bowiem przygotować scenariusz mocno osadzony w realiach komiksu, a producentom zależało, aby akcja serialu działa się we współczesności. Z tego właśnie powodu prace nad serialem zostały tymczasowo wstrzymane.

Jedno ze źródeł przekazało mi, że Jackson dostarczył historyczne ujęcie materiału, podczas gdy HBO było ciekawe, jak mogłoby wyglądać bardziej współczesne spojrzenie na postać politycznego anarchisty .

Pomimo, że projekt chwilowo został odstawiony na półkę, mamy nadzieję, że ostatecznie ujrzy on światło dzienne. V jak Vendetta osadzony w XXI. wieku brzmi ciekawie i z pewnością zainteresowałby wielu widzów.

O czym opowiada V jak Vendetta?

Historia skupia się na dystopijnej przyszłości Wielkiej Brytanii, rządzonej przez totalitarny reżim, który kontroluje obywateli za pomocą propagandy, cenzury i strachu. W centrum akcji stoi tajemniczy mściciel znany jako V, noszący maskę Guya Fawkesa anarchista, który rozpoczyna serię spektakularnych akcji wymierzonych w skorumpowaną władzę. Jego celem jest nie tylko zemsta, ale też obudzenie społeczeństwa i zainspirowanie ludzi do walki o wolność oraz samodzielne myślenie.

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Źródło: darkhorizons.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne