Przyszłość nadeszła: Blade Runner 2099 od Prime Video z datą premiery i pierwszym teaserem

Prime Video oficjalnie zaprezentowało pierwszy teaser serialu Blade Runner 2099 i ujawniło datę premiery wyczekiwanej produkcji osadzonej w kultowym uniwersum science fiction. Wszystkie osiem odcinków trafi na platformę jeszcze w tym roku.

Podczas dzisiejszego panelu w kultowej hali Hall H, przed publicznością liczącą ponad sześć i pół tysiąca fanów, Prime Video zaprosiło na scenę gwiazdy serialu Blade Runner 2099 – Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a także showrunnerkę Silkę Luisę oraz producentów wykonawczych Andrewa Kosove’a i Brodericka Johnsona, którzy wzięli udział w rozmowie poświęconej produkcji. Wszystkie osiem odcinków serialu zadebiutuje 25 listopada 2026 roku, wyłącznie w Prime Video, w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

Blade Runner 2099 – o czym będzie? Oficjalna zapowiedź

50 lat po wydarzeniach z filmu Blade Runner 2049, Los Angeles odrodziło się – jednak nie dzięki ludzkości. Cora, ścigana uciekinierka, podejmuje próbę zakończenia życia w ucieczce, przyjmując po raz ostatni nową tożsamość – Blade Runnera. Zmuszona do współpracy z Olwen, replikantką, której zostało zaledwie kilka dni życia, rozpoczyna pościg za zbiegiem skrywającym prawdę mogącą doprowadzić do upadku kruchego porządku ich miasta.

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Blade Runner 2099 – obsada

Do stałej obsady, obok Michelle Yeoh i Hunter Schafer, dołączają: Dimitri Abold (Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży) oraz Lewis Gribben (Chłopiec nie wiadomo skąd). W rolach gościnnych wystąpią Katelyn Rose Downey (Zakonnica II), Daniel Rigby (Buntowniczka Nell), Johnny Harris (Dżentelmen w Moskwie), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (Królowa wojownik), Matthew Needham (Ród smoka), Tom Burke (Furiosa) oraz Maurizio Lombardi (Ripley).

Silka Luisa pełni funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej. Producentami wykonawczymi są również: Ridley Scott, współzałożyciele Alcon Entertainment Andrew Kosove i Broderick Johnson, prezes Alcon Television Ben Roberts, David W. Zucker i Clayton Krueger z Scott Free Productions, a także Tom Spezialy, Richard Sharkey, Michael Green, Cynthia Yorkin, Frank Giustra oraz Isa Dick Hackett. Jonathan van Tulleken (Shōgun) jest producentem wykonawczym oraz reżyserem dwóch pierwszych odcinków serialu limitowanego Blade Runner 2099. Funkcję współproducenta wykonawczego pełni Steven Johnson.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe