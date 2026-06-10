Ranczo z nowymi bohaterami! W obsadzie między innymi Daniel Olbrychski

Powrót serialu Ranczo staje się coraz bardziej realny, a wraz z nim pojawiają się pierwsze informacje o nowej obsadzie. Twórcy potwierdzili już, że po śmierci Franciszka Pieczki jego miejsce wśród mieszkańców Wilkowyj zajmie Daniel Olbrychski. Aktor ma odegrać ważną rolę w nowym sezonie i pojawić się przy słynnej ławeczce, która przez lata była jednym z symboli serialu.

Nowy sezon Rancza będzie musiał poradzić sobie z ogromną zmianą. Wśród bohaterów zabraknie bowiem dwóch postaci związanych z nieżyjącymi już Franciszkiem Pieczką i Pawłem Królikowskim. O ile twórcy nie zamierzają zastępować Kusego, o tyle w przypadku Stacha Japycza zdecydowano się na zupełnie inne rozwiązanie. Teraz poznaliśmy nazwisko aktora, który ma wypełnić tę lukę.

Daniel Olbrychski dołącza do serialu Ranczo

Informację potwierdził producent serialu Maciej Strzembosz. Jak wyjaśnił, Daniel Olbrychski pojawi się w Wilkowyjach jako nowy bohater, który dołączy do grona stałych bywalców słynnej ławeczki. Producent porównał tę zmianę do sytuacji sprzed lat, gdy po śmierci Leona Niemczyka do serialu dołączył Franciszek Pieczka.

Tak jak kiedyś Leona Niemczyka zastąpił Franciszek Pieczka, tak teraz zastąpi go Daniel Olbrychski.

Na razie nie wiadomo, kogo dokładnie zagra Olbrychski. Fani spekulują, że jego bohater może być w jakiś sposób związany z rodziną Japyczów, jednak twórcy nie potwierdzili tych informacji. Wiadomo jedynie, że będzie to jedna z ważniejszych nowych postaci nadchodzącego sezonu.

W Wilkowyjach pojawią się także nowe twarze

Daniel Olbrychski nie będzie jedynym znanym aktorem, który zasili obsadę. Do serialu dołączy również Andrzej Seweryn, choć szczegóły dotyczące jego roli pozostają tajemnicą. W nowych odcinkach pojawi się także Dorotka, córka Lucy i Kusego. W tę postać wcieli się Karolina Ludwiniak.

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Ranczo – polski hit telewizyjny XXI wieku

Serial komediowo-obyczajowy Ranczo przedstawiał historię młodej Amerykanki, która osiedla się w małej podlaskiej wsi i musi mierzyć się z intrygami lokalnego wójta. Perypetie mieszkańców Wilkowyj okazały się wielkim hitem telewizyjnym, który gromadził przed telewizorami wielomilionową publiczność. Łącznie powstało dziesięć sezonów oraz film pełnometrażowy Ranczo Wilkowyje. W obsadzie znajdowali się Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Paweł Królikowski, Artur Barciś czy Franciszek Pieczka.

Produkcja trzykrotnie zdobywała Telekamerę „TeleTygodnia” w kategoriach: serial i serial komediowy, co zaowocowało przyznaniem w 2017 roku Złotej Telekamery. Dwukrotnie było też nominowane do Orła – Polskiej Nagrody Filmowej.

Ranczo oglądać obecnie można w serwisie VOD Telewizji Polskiej .

Źródło: se.pl / ilustracja wprowadzenia: fot. Kino Świat