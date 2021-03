Randall Park i Kat Dennings zapraszają na finałowy odcinek WandaVision!

Serial WandaVision już na mecie! Dziś dowiemy się jak zakończy się fenomenalna historia Marvela. Randall i Kat zapraszają fanów na rozkoszowanie się finałowym epizodem. Dowiedzieliśmy się również, że Jimmy Woo powróci w kolejnej części Ant-Mana!

#JimmyWoo always has an ace up his sleeve ♣️ Rewatch the beginning of his journey in "Ant-Man and the Wasp"! #WandaVisionFinale pic.twitter.com/XM9wZghQAL

— Ant-Man (@AntMan) March 5, 2021