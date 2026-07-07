Ród smoka potwierdził wielką teorię fanów. 3. odcinek całkowicie zmienia losy [SPOILERY]

Trzeci odcinek 3. sezonu serialu Ród Smoka przyniósł jeden z największych zwrotów akcji od początku serialu. Twórcy oficjalnie potwierdzili teorię, która od miesięcy krążyła wśród fanów, a jednocześnie wprowadzili znaczącą zmianę względem książkowego Ognia i krwi George’a R.R. Martina.

Od momentu premiery serialu Ród smoka widzowie zastanawiali się, co stało się z Daeronem Targaryenem – najmłodszym synem Alicent Hightower i Viserysa I. Choć bohater był wielokrotnie wspominany, przez długi czas nie pojawiał się na ekranie, co rodziło kolejne spekulacje. Najnowszy odcinek wreszcie rozwiał wątpliwości, ale zrobił to w sposób, którego niewielu się spodziewało.

Fałszywy Daeron

W 3. odcinku widzowie poznają młodego Daerona, granego przez Charliego Gordona. Szybko okazuje się jednak, że chłopak wcale nie jest prawdziwym księciem. Pod koniec epizodu Alicent nie rozpoznaje rzekomo odnalezionego syna, co ujawnia, że Rhaenyra i jej stronnicy padli ofiarą sprytnej mistyfikacji przygotowanej przez Zielonych. To oznacza, że prawdziwy Daeron przez cały czas pozostawał w ukryciu, a przeciwnicy celowo wykorzystali sobowtóra, by zyskać przewagę i odwrócić uwagę Czarnych.

Serial wyjaśnia również zagadkę obsadową, która od tygodni wywoływała dyskusje. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom to Benjamin Evan Ainsworth wciela się w prawdziwego Daerona Targaryena. Bohater ukrywa swoją tożsamość jako giermek lorda Ormunda Hightowera. Zmieniony kolor włosów ma pomóc mu wtopić się w otoczenie i pozostać nierozpoznanym aż do momentu, gdy Zieloni zdecydują się wykorzystać go jako swoją tajną broń. Również jego smok Tessarion pozostaje ukrywanym atutem armii Hightowerów.

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Ród smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: collider.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe