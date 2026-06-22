Sam Levinson broni kontrowersyjnego wątku z 3. sezonu Euforii

Twórca Euforii nie ma zamiaru przepraszać za wątek OnlyFans z ostatniego sezonu serialu. Uważa, że podjął właściwą decyzję.

Jednym z istotniejszym wątków 3. sezonu była działalność Cassie (Sydney Sweeney) na portalu OnlyFans. Zawód ten nie został raczej pokazany w korzystnym świetle przez twórców serialu. Nie spodobało się to niestety osobom, które zajmują się tym na co dzień, więc nie kryły swojego niezadowolenia w social mediach. Modelki z niebieskiej platformy uważały, że ich zawód został przedstawiony w groteskowy i karykaturalny sposób, który nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą. Głos w sprawie postanowił w końcu zabrać twórca Euforii.

Sam Levinson broni Euforii

Twórca serialu HBO, Sam Levinson, w programie Real Time with Bill Maher odniósł się do kontrowersji związanych z 3. sezonem Euforii. Wyjaśnił, dlaczego postanowił pokazać serwis OnlyFans w niekorzystnym świetle.

Jeśli spojrzeć na serwis OnlyFans, to zarabia tyle samo, co Hollywood. To znaczy, w zasadzie są na równi. To nie jest niszowy biznes, tylko ogromne przedsięwzięcie. A więc jeśli jesteś młody, myślisz sobie: „Nie chcę pracować od 9 do 17 w tym czy innym miejscu. No cóż, może po prostu zacznę robić sobie zdjęcia”. Pytanie brzmi: jakie są tego długoterminowe konsekwencje? Co się dzieje, gdy jako młoda osoba korzystasz z Instagrama i podobnych serwisów, a mówi się ci, że jesteś produktem, jesteś marką, a teraz masz 18 lat i zastanawiasz się: „Jak zarobić pieniądze?”. Pomyślałem po prostu, że podążanie za tym pragnieniem, za tego rodzaju szybką gotówką, to interesujący temat do zgłębienia. Poza tym spotkaliśmy się z dużą krytyką z tego powodu, ale część mnie zastanawia się, czy gdyby serial w pewien sposób afirmował ten styl życia i podkreślał, jak bardzo daje on poczucie siły, czy spotkalibyśmy się z taką samą krytyką. Wiesz, patrzymy na to dość krytycznie. To wyczerpuje osobowość. Wiesz, ciągle polegasz tylko na polubieniach i zewnętrznej akceptacji.

3. sezon Euforii w pigułce

Serial porzucił szkolne realia. Wydarzenia przesunęły się o około pięć lat do przodu, ukazując bohaterów jako dorosłych zmagających się z konsekwencjami swojej młodości.

Scenariusz i reżyseria pozostały w rękach Sama Levinsona, twórcy serii, korzystającego ze wsparcia producenckiego HBO i A24. Za stylizację i oprawę muzyczną odpowiadał Hans Zimmer.

Na ekranie ponownie pojawili się Zendaya (Rue Bennett), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi), Eric Dane (Cal), Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace.

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Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Euforia