Scooby Doo, gdzie jesteś? Netflix opublikował pierwszą zapowiedź serialu o tchórzliwym psiaku

Poznajcie nowego Scooby’ego Doo! Szczeniak jak przeuroczy, a przede wszystkim prawdziwy!

Jak najpewniej wiecie, Netflix obecnie przygotowuje serial aktorski o Scooby Doo. Odtwórcy głównych ról zostali już wybrani, a tytuł na platformie streamingowej zadebiutuje w bliżej nieokreślonym terminie w 2027 roku. Do premiery zostało zatem jeszcze sporo czasu, ale Netflix pochwalił się już pierwszą zapowiedzią tytułu.

Pierwsza zapowiedź Scooby Doo

Pierwsza zapowiedź nadchodzącego serialu o Scooby Doo zdradziła kilka nowych rzeczy. Produkcja będzie nosić tytuł Scooby-Doo: Początki i zobaczymy w niej prawdziwego psa. We wszystkich dotychczasowych aktorskich filmach Scooby Doo był stworzony za pomocą CGI, więc jest to naprawdę miła odmiana. Piesek jest absolutnie przeuroczy, co tym bardziej powinno ucieszyć fanów. Materiał potwierdził także, że serial ukaże się dopiero w 2027 roku.

Gdzie jest Scooby? Tutaj! Premiera serialu „Scooby-Doo: Początki” w 2027 🐶 pic.twitter.com/2vYck4vTgD — Netflix Polska (@NetflixPL) June 8, 2026

Wszystko co do tej pory wiadomo o serialu

Za nową odsłonę przygód tchórzliwego psiaka odpowiadać będzie Netflix oraz Warner Bros. Scenariusz do serialu o wygłodniałym dogu niemieckim napiszą Josh Appelbaum i Scott Rosenberg, znani z takich produkcji jak Mission: Impossible – Ghost Protocol czy Przeboje i podboje. Panowie będą również producentami wykonawczymi.

Serial liczyć ma łącznie 8 odcinków, które trwać mają około godziny. Twórcy tym razem zdecydowali odejść się od dobrze znanego komediowego klimatu słynnej kreskówki Hanna Barbera. Serial ma być utrzymany w klimacie dramatu.

Fabuła skupi się na ostatnim lecie spędzanym na obozie. Kudłaty i Daphne zostają wplątani w tajemnicę związaną z zagubionym dogiem niemieckim, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Do śledztwa dołączają pragmatyczna Velma oraz charyzmatyczny nowy uczeń, Fred. Sprawa szybko przeradza się w koszmar, który może ujawnić skrywane sekrety bohaterów.

W Daphne Blake wcieli się Mckenna Grace (Krzyk 7, Pogromcy duchów: Imperium lodu), która w ostatnich latach cieszy się coraz to większą popularnością. Maxwell Jenkins (Głowa rodziny, Zagubieni w kosmosie) sportretuje lidera paczki, czyli Freda Jonesa. Abby Ryder Fortson (Opowieści z Pętli, Ant-Man i Osa) wcieli się z kolei mózg grupy, Velmę Dinkley. Najlepszego przyjaciela Scooby’ego Doo, Kudłatego Rogersa, zagra natomiast Tanner Hagen (The Pitt, Stróżowie prawa: Bass Reeves).

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Źródło: youtube.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Scooby Doo