Stargirl – John Wesley Shipp powróci jako Flash w 2 sezonie!

DC Universe zakończyło swoją produkcji więc drugi sezon Stargirl przenosi się na CW! John Wesley Shipp ma zagrać wersję Jaya Garricka z Ziemii-2!

Shipp powtórzy swoją rolę w dziewiątym, kluczowym odcinku retrospekcji, który ustanawia Golden Age Flasha jako członka Justice Society of America (zespół superbohaterów pojawiający się w amerykańskich komiksach wydawanych przez DC Comics) na ZIemii-2! Wiele się zmieniło dzięki wydarzeniom z Crisis on Infinite Earths, ale potwierdzenie, że jest to oficjalny crossover, pochodzi od The CW. Opis udostępniony na stronie dokładnie nam to potwierdza: oficjalnie wprowadzi Stargirl [Brec Bassinger] do postkryzysowego CWverse wraz z The Flashem, Supermanem & Lois, Batwoman, Black Lightning, Supergirl i DC’s Legends of Tomorrow.

Jest to naprawdę fajna wiadomość dla fanów! Będziecie oglądać 2 sezon Stargirl?

Premiera 2. sezonu Stargril już w maju 2021 roku!

Źródło: comicbook / Ilustracja wprowadzenia: The CW