Sydney Sweeney sama walczyła o odważne sceny w serialu Euforia. „Gram modelkę z OnlyFans”

Mikołaj Lipkowski, 2 czerwca 2026

Sam Levinson ujawnił zaskakujące kulisy pracy nad 3. sezonem Euforii. Twórca serialu rozważał ograniczenie lub całkowite usunięcie nagich scen Cassie, jednak Sydney Sweeney nie była zachwycona tym pomysłem. Aktorka miała sama przekonywać showrunnera, że taki ruch nie miałby sensu w kontekście historii jej bohaterki.

Od początku Euforii postać Cassie była jedną z najczęściej komentowanych bohaterek serialu HBO. Wiele dyskusji dotyczyło również liczby odważnych scen z udziałem Sydney Sweeney. Tym bardziej zaskakujące są najnowsze słowa Sama Levinsona, który przyznał, że podczas prac nad nowym sezonem chciał znacząco ograniczyć nagość swojej gwiazdy.

Levinson chciał zrezygnować z nagich scen, Sydney Sweeney je wywalczyła

W rozmowie z The New York Times twórca Euforii zdradził, że początkowo rozważał nakręcenie części historii Cassie bez scen nagości. Jak przyznał:

Pomyślałem sobie: może nakręcimy to wszystko bez nagości. Może znajdziemy sposób, żeby pewne rzeczy pokazać inaczej.

Pomysł nie spotkał się jednak z entuzjazmem Sydney Sweeney. Według Levinsona aktorka szybko zwróciła uwagę, że byłoby to sprzeczne z historią jej bohaterki. Sweeney miała odpowiedzieć:

Żartujesz sobie? Gram modelkę z OnlyFans, a ty chcesz to wszystko omijać?

Twórca przyznał, że po tej uwadze musiał przyznać jej rację.

Pomyślałem: okej, to uczciwy argument.

3. sezon Euforii w pigułce

Serial porzucił szkolne realia. Wydarzenia przesunęły się o około pięć lat do przodu, ukazując bohaterów jako dorosłych zmagających się z konsekwencjami swojej młodości.

Scenariusz i reżyseria pozostały w rękach Sama Levinsona, twórcy serii, korzystającego ze wsparcia producenckiego HBO i A24. Za stylizację i oprawę muzyczną odpowiadał Hans Zimmer.

Na ekranie ponownie pojawili się Zendaya (Rue Bennett),  Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi), Eric Dane (Cal), Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

