Tego nikt się nie spodziewał! Słodkie zmartwienia jednak otrzymają kontynuację

Kontynuacja Słodkich zmartwień została uratowana. Serial powstanie, ale pod szyldem Paramount.

W kwietniu 2025 roku informowaliśmy, że Peacock pracuje nad kontynuacją Słodkich zmartwień. Nie miał być to jednak film, a serial. W Cher Horowitz ponownie wcielić miała się Alicia Silverstone. Za scenariusz odpowiadać mieli Josh Shwartz i Stephanie Savage, czyli twórcy Plotkary oraz Jordan Weiss (Zakręcony piątek 2, Harley Quinn). Wszyscy troje mieli także objąć rolę producentów wykonawczych wraz z reżyserką i scenarzystką oryginału, Amy Heckerling, Alicią Silverstone oraz Robertem Lawrencem, który odpowiedzialny był za produkcję pierwszego filmu. Produkcją serialu mieli zająć się CBS Studios oraz Universal Television.

W kwietniu tego roku Internet natomiast obiegła informacja, że serial jednak nie ujrzy światła dziennego. Portale Variety i Deadline poinformowały, że Peacock postanowił wstrzymać prace nad nadchodzącym projektem i go anulować. Nastąpił jednak zwrot w całej sprawie, ponieważ kontynuacja Słodkich zmartwień została uratowana.

Słodkie zmartwienia jednak otrzymają kontynuację

Zagraniczne media informują, że projekt został przejęty i zatwierdzony przez Paramount+, ale będzie jedynie serialem limitowanym. To znaczy, że otrzyma tylko jeden sezon. Zdjęcia mają rozpocząć się w Los Angeles w przyszłym roku. Otrzymaliśmy także krótkie streszczenie fabuły:

Akcja rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z oryginalnego filmu. Ukochana ikona Beverly Hills, Cher Horowitz (Silverstone), wiele zrozumiała: odniosła sukces w biznesie i opanowała sztukę macierzyństwa, przynajmniej do momentu, gdy jej córka wkroczyła w lata licealne. Wtedy Cher odkrywa, że wychowywanie nastolatki sprawia, że znów czuje się „bezradna”.

O czym opowiadał film?

Cher traktuje życie jak wybieg mody i projekt do ulepszania, w tym także ludzi wokół niej. Gdy udaje jej się „zeswatać” dwóch nauczycieli, postanawia przeprowadzić metamorfozę nowej uczennicy, Tai. Jednak jej dobre intencje prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji, zarówno dla samej Tai, jak i Cher, która zaczyna uczyć się czegoś o sobie, przyjaźni, miłości i dojrzewaniu.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Słodkie zmartwienia