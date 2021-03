The First Lady – Dakota Fanning dołącza do obsady serialu!

Niedawno pisaliśmy o tym, że Gillian Anderson wcieli się w rolę Eleanor Roosevelt w serialu Showtime The First Lady. Dziś wiemy też, że do obsady dołącza kolejna znana aktorka – Dakota Fanning.

Dakota Fanning to amerykańska aktorka, która wystąpiła m.in. w takich produkcjach jak Alienista, Pewnego razu… w Hollywood czy saga Zmierzch. Teraz dołączyła do obsady antologii The First Lady i wcieli się w rolę Susan Elizabeth Ford, czyli córki Betty Ford (Michelle Pfeiffer) i Geralda Forda (Aaron Eckhart).

The First Lady to produkcja, która przybliży widzom historie pierwszych dam Stanów Zjednoczonych. Pierwszy sezon opowie o losach Eleanor Roosevelt, Betty Ford i Michelle Obamy. W rolę Ford wcieli się Michelle Pfeiffer, Obamę zagra Viola Davis, a Roosevelt zaprezentuje Anderson. Reżyserką produkcji jest Susanne Bier, a za scenariusz odpowiada Aaron Cooley.

