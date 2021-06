The Flash – Tom Cavanagh powróci do roli Reverse Flasha w ostatnim sezonie, aby zakończyć historię Barry’ego Allena!

Nie wiemy, jak długo The CW planuje tworzyć serial The Flash , ale przed odejściem z serii Tom Cavanagh zasugerował, że w końcu powróci jako Reverse Flash. Jak wiemy, 8 sezon ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a co dalej planuje studio?

Podczas niedawnej rozmowy z TV Line aktor zasugerował, że mogą już istnieć plany, w których powraca on jako Reverse Flash w ostatnim sezonie.

Nie mówię, że tak się stanie, ale kiedy Grant zdecyduje się odejść z serialu, trudno będzie sobie wyobrazić inny scenariusz niż taki, gdzie Batman wraca do domu, do Jokera, a Flash i Reverse Flash załatwiają ostatecznie swoje sprawy. Trudno byłoby sobie wyobrazić inną fabułę – i to wszystko, co mam teraz do powiedzenia.

Wygląda na to, że twórcy The Flash powoli mogą planować ostatni sezon serialu. Biorąc pod uwagę , że żaden złoczyńca nigdy nie zbliżył się do tego, co zrobił Reverse Flash, jest to jak najbardziej prawdopodobne.

Wiadomo także, że Tom powróci w roli Reverse Flasha w końcówce trwającego, 7 sezonu serialu, aby pomóc Flashowi w pokonaniu Godspeeda.

Premiera 7. sezonu The Flash już 2 marca 2021 roku! Odcinek 11 jest już dostępny!

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: The Flash