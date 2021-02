The Flash – zdjęcia z planu 8 sezonu i przypuszczenia na temat daty premiery!

7 sezon przygód Barry’ego Allena zadebiutuje już 2 marca. Tymczasem na Twitterze możemy znaleźć zdjęcia z planu 8 sezonu! Mamy także przypuszczenia na temat daty premiery.

Niedługo premiera 7 sezonu, który ma także dokończyć wątek z 6 sezonu produkcji. Po Twitterze krążał zdjęcia z planu filmowego prawdopodobnie 8 sezonu. Co do daty premiery, jeśli sytuacja pandemiczna będzie na tyle dobra, jest szansa, że kolejne przygody Flasha zadebiutują jeszcze pod koniec 2021 roku, co z pewnością ucieszyło by fanów serii. Mówi się także, że The CW planuje pobić rekord i wyrównać lub pokonać barierę 10 sezonów!

Źródło: YouTube / Ilustracja wprowadzenia: YouTube, Trailer The Flash