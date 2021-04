The Mandalorian – pierwszy wgląd na przewodnik po pierwszym sezonie!

Wielka gratka dla fanów The Mandalorian! Star Wars: The Mandalorian: Guide to Season One pojawi się już w przyszłym miesiącu i zaoferuje fanom kompletny przewodnik po odcinkach, nigdy wcześniej nie widziane zdjęcia i wiele więcej!

Insight Editions ogłosiło, że Star Wars: The Mandalorian: Guide to Season One trafi do sprzedaży już 18 maja. Książka jest poświęcona pierwszemu sezonowi serialu The Mandalorian, który odniósł fenomenalny sukces i zyskał miliony fanów. Znajdziemy w nim nigdy wcześniej nie publikowane zdjęcia, przewodnik po odcinkach i szczegółowe spojrzenie za kulisy powstania serialu!

96-stronicową książkę można zamówić w przedsprzedaży za pośrednictwem Amazon.com i Forbidden Planet za $17,99.

Skusicie się na przewodnik?

Akcja The Mandalorian rozgrywa się między wydarzeniami z Powrotu Jedi i Przebudzenia Mocy. Kosmiczny western opowiada o tytułowym łowcy nagród, który postanawia podjąć się ochrony tajemniczej istoty, zwanej baby Yodą, na którą dostał wcześniej zlecenie. Twórcą serialu jest Jon Favreau. W obsadzie 1. sezonu znaleźli się Pedro Pascal, Gina Carano, Werner Herzog, Nick Nolte, Taika Waititi, Carl Weathers i Giancarlo Esposito.

Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu odbyła się 30 października, ostatni odcinek był emitowany 18 grudnia.

Źródło: comicbook / Ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu The Mandalorian