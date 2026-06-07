The Walking Dead: Dead City na nowym klipie. Negan powraca w 3. sezonie serialu

Właśnie opublikowano ekskluzywny klip z 3. sezonu serialu The Walking Dead: Dead City, na którym widzimy powracającego Negana.

Przykładów komiksowej popularności w świecie telewizji i streamingu mamy dzisiaj mnóstwo. Większość widzów w tym przypadku pomyśli o produkcjach DC i Marvela. Zanim jednak doszły one do głosu, sukces odniosła franczyza The Walking Dead, oparta na historii Roberta Kirkmana. Doczekaliśmy się wielu seriali, w tym powracającego z 3. sezonem The Walking Dead: Dead City. Teraz, udostępniono najnowszy materiał z nowych odcinków produkcji.

Nowy sojusz w 3. sezonie

Podczas wydarzenia IGN Live 2026 zaprezentowano nowy, ekskluzywny fragment nowego sezonu serialu. Klip pokazuje nam nieoczekiwany sojusz między Neganem, a Dillardem (Jimmi Simpson), który może mieć niezwykle niebezpieczne konsekwencje dla bohaterów. Dotyczy również dla samych członków tego osobliwego duetu.

Zapowiedź rozpoczyna się od przybycia Negana do baru Dillarda, gdzie ten najwyraźniej się ukrywa lub przynajmniej stara się unikać grasujących na zewnątrz zombie. Gdy Dillard go odnajduje, ujawnia, że w jakiś sposób sprawił, iż nieumarli są „bezpieczni” i traktuje ich jak zwykłych klientów swojego lokalu.

Postać gra nawet z zombie w gry alkoholowe i prowadzi z nimi osobiste rozmowy. Widok Dillarda zachowującego pełen spokój w otoczeniu żywych trupów oraz swobodnie tłumaczącego, jak udało mu się je „naprawić”, podczas gdy serwuje Neganowi drinka, potrafi wzbudzić niepokój. Nawet u takiego twardziela jak Negan.

O czym opowiada The Walking Dead: Dead City

Serial stacji AMC jest spin-offem The Walking Dead. Produkcja śledzi losy Maggie i Negana, którzy zawierają niełatwy sojusz. Ich wspólna podróż rozpoczyna się, gdy syn Maggie, Hershel, zostaje porwany. Zmusza to bohaterów do wyruszenia do New York City i zmierzenia się z Croatem, byłym członkiem dawnej organizacji Negana.

Eli Jorné pełnił funkcję showrunnera przez pierwsze dwa sezony serialu. Następnie opuścił projekt, a jego miejsce zajął Seth Hoffman. Lauren Cohan i Jeffrey Dean Morgan powracają do swoich ról Maggie i Negana z oryginalnego serialu. W obsadzie występują również Gaius Charles, Željko Ivanek, Mahina Napoleon, Lisa Emery, Logan Kim, Dascha Polanco oraz Keir Gilchrist. Serial stanowi piątą produkcję w ramach franczyzy i dzieli ciągłość fabularną z pozostałymi serialami osadzonymi w uniwersum.

Building the future starts with a very unlikely team.



Can they survive what's coming next? Season 3 of #DeadCity premieres July 26 exclusively on AMC & AMC+. pic.twitter.com/C6hFdjOMFx — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) June 4, 2026

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Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe