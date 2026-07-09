Tom Hardy wraca. Jest pierwszy zwiastun 2. sezonu Strefa gangsterów i data premiery

Paramount+ pokazał pierwszy zwiastun 2. sezonu Strefa gangsterów. Do swoich ról wracają Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren, a nowe odcinki zadebiutują już we wrześniu.

Po ogromnym sukcesie pierwszego sezonu Strefa gangsterów, oficjalnie zapowiedziano powrót serialu. Paramount ujawnił datę premiery i opublikował pierwszy zwiastun, który sugeruje, że konflikt w rodzinie Harriganów dopiero się rozkręca. Wszystko wskazuje na to, że drugi sezon będzie jeszcze bardziej brutalny i pełen walki o władzę.

Strefa gangsterów powraca, a z nią Tom Hardy

Zwiastun pokazuje, że po wydarzeniach z finału pierwszego sezonu Conrad Harrigan (Pierce Brosnan) i Maeve Harrigan (Helen Mirren) opuszczają więzienie i ponownie próbują przejąć kontrolę nad swoim imperium. W centrum historii ponownie znajdzie się Harry Da Souza grany przez Toma Hardy’ego, który będzie musiał utrzymać rozpadającą się organizację w ryzach, jednocześnie lawirując między coraz bardziej niebezpiecznymi frakcjami.

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Drugi sezon jeszcze bardziej brutalny

Oficjalny opis zapowiada 10 nowych odcinków, w których rywalizujące gangi spróbują wykorzystać słabość Harriganów. Wewnętrzne konflikty mają doprowadzić do rozpadu sojuszy, a przemoc ma rozlać się na wszystkie obszary życia bohaterów. Twórcy obiecują więcej walk o wpływy, zdrad i krwawych rozliczeń.

Kiedy wróci Strefa gangsterów?

2. sezon Strefy gangsterów zadebiutuje 18 września 2026 roku w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: movieweb.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe