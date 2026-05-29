Tony Shalhoub gwiazdą serialu stacji CBS. O czym opowie Einstein?
Marek Wasiński,
29 maja 2026
Tony Shalhoub właśnie dołączył do obsady kolejnego telewizyjnego projektu. Aktor zagra w serialu Einstein.
Tony Shalhoub, to doświadczony aktor, który najlepiej znany jest z roli detektywa Adriana Monka. ma jednak na swoim koncie wiele innych, świetnych telewizyjnych ról w takich produkcjach jak Wspaniała pani Maisel, Siostra Jackie, czy ostatnio American Classic. Wkrótce zobaczymy go w kolejnym serialu, zatytułowanym Einstein.
Kogo zagra Shalhoub?
Według informacji udostępnionych przez The Hollywood Reporter, Shalhoub oficjalnie dołączył do obsady serialu nowej produkcji rozwijanej przez CBS. Aktor wcieli się w Jacka Einsteina — ojca Lewisa Einsteina, granego przez Matthew Graya Gublera, który jest głównym bohaterem serialu. Lewis jest prawnukiem Alberta Einsteina, co oznacza, że Jack będzie z kolei wnukiem słynnego naukowca.
Obsadzenie Shalhouba oznacza również ponowne spotkanie aktora z ekipą kreatywną serialu Monk. Andy Breckmane i Randy Ziski pełnią tutaj funkcje producentów wykonawczych. Współpracują z nimi Michael Rauch, Tariq Jalil, Rose Hughes, Rodrigo Herrera Ibarguengoytia oraz Laura Beetz. Matthew Gray Gubler pełni również funkcję producenta serialu.
Co jeszcze wiemy o Einstein?
Zgodnie z oficjalnym opisem, w serialu „błyskotliwy, lecz pozbawiony życiowego kierunku prawnuk Alberta Einsteina spędza dni jako profesor uniwersytecki, aż jego wybryki „niegrzecznego chłopca” wpędzają go w kłopoty z prawem. Zostaje zmuszony do współpracy z lokalną panią detektyw przy rozwiązywaniu najbardziej zagadkowych spraw kryminalnych.”
Obok Gublera i Shalhouba w serialu wystąpią Melissa Fumero jako partnerka bohatera oraz Aunjanue Ellis-Taylor jako ich przełożona, kapitan Frost. Rosa Salazar miała początkowo zagrać rolę partnerki Einsteina. Ostatecznie zastąpiono ją Melissą Fumero.
Droga serialu na mały ekran była długa. Początkowo zamówiono go z planem premiery w sezonie telewizyjnym 2025/26, lecz z powodu wypełnionej ramówki jego debiut został opóźniony. Spekulowano, że produkcja pojawi się jesienią tego roku, jednak CBS nadal nie ogłosiło oficjalnej daty premiery.
Tom Hardy nie został zwolniony z serialu Strefa gangsterów, a jego powrót w potencjalnym trzecim sezonie wciąż jest możliwy. Jak potwierdzają źródła, trwają rozmowy, które mają rozwiązać napięcia produkcyjne i doprowadzić do jego dalszego udziału w serialu.