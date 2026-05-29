Tony Shalhoub gwiazdą serialu stacji CBS. O czym opowie Einstein?

Tony Shalhoub właśnie dołączył do obsady kolejnego telewizyjnego projektu. Aktor zagra w serialu Einstein.

Tony Shalhoub, to doświadczony aktor, który najlepiej znany jest z roli detektywa Adriana Monka. ma jednak na swoim koncie wiele innych, świetnych telewizyjnych ról w takich produkcjach jak Wspaniała pani Maisel, Siostra Jackie, czy ostatnio American Classic. Wkrótce zobaczymy go w kolejnym serialu, zatytułowanym Einstein.

Kogo zagra Shalhoub?

Według informacji udostępnionych przez The Hollywood Reporter, Shalhoub oficjalnie dołączył do obsady serialu nowej produkcji rozwijanej przez CBS. Aktor wcieli się w Jacka Einsteina — ojca Lewisa Einsteina, granego przez Matthew Graya Gublera, który jest głównym bohaterem serialu. Lewis jest prawnukiem Alberta Einsteina, co oznacza, że Jack będzie z kolei wnukiem słynnego naukowca.

Obsadzenie Shalhouba oznacza również ponowne spotkanie aktora z ekipą kreatywną serialu Monk. Andy Breckmane i Randy Ziski pełnią tutaj funkcje producentów wykonawczych. Współpracują z nimi Michael Rauch, Tariq Jalil, Rose Hughes, Rodrigo Herrera Ibarguengoytia oraz Laura Beetz. Matthew Gray Gubler pełni również funkcję producenta serialu.

Tony Shalhoub has been set as a recurring guest star on the upcoming CBS series ‘Einstein.’



The series joins CBS’ 2026-27 broadcast season and is currently in production.



The role will reunite Shalhoub with the creator and executive producer of the hit USA Network series… pic.twitter.com/zeFPODiCm7 — Deadline (@DEADLINE) May 28, 2026

Co jeszcze wiemy o Einstein?

Zgodnie z oficjalnym opisem, w serialu „błyskotliwy, lecz pozbawiony życiowego kierunku prawnuk Alberta Einsteina spędza dni jako profesor uniwersytecki, aż jego wybryki „niegrzecznego chłopca” wpędzają go w kłopoty z prawem. Zostaje zmuszony do współpracy z lokalną panią detektyw przy rozwiązywaniu najbardziej zagadkowych spraw kryminalnych.”

Obok Gublera i Shalhouba w serialu wystąpią Melissa Fumero jako partnerka bohatera oraz Aunjanue Ellis-Taylor jako ich przełożona, kapitan Frost. Rosa Salazar miała początkowo zagrać rolę partnerki Einsteina. Ostatecznie zastąpiono ją Melissą Fumero.

Droga serialu na mały ekran była długa. Początkowo zamówiono go z planem premiery w sezonie telewizyjnym 2025/26, lecz z powodu wypełnionej ramówki jego debiut został opóźniony. Spekulowano, że produkcja pojawi się jesienią tego roku, jednak CBS nadal nie ogłosiło oficjalnej daty premiery.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe