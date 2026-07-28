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TVP ujawniła termin premiery nowych odcinków Rancza. Powrót kultowego serialu już tej zimy

Mikołaj Lipkowski, 29 lipca 2026

Po niemal dekadzie oczekiwania fani serialu Ranczo wreszcie poznali termin premiery nowych odcinków. Dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut potwierdził, że 11. sezon kultowej produkcji zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła, kiedy widzowie zobaczą nowe odcinki Ranczo. Informację przekazał w mediach społecznościowych dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut, zdradzając, że serial powróci na antenę TVP1 w grudniu. Tym samym zakończyły się wielomiesięczne spekulacje dotyczące daty premiery wyczekiwanego, 11. sezonu.

Premiera po dziesięciu latach przerwy

Nowa odsłona serialu będzie nosić tytuł Ranczo. Zemsta wiedźm i ma liczyć sześć odcinków. Obecnie ekipa kończy prace na planie zdjęciowym.

Tomasz Sygut poinformował, że do zakończenia produkcji pozostały już tylko ostatnie dni zdjęciowe. Jak podkreślił, powrót serialu był długo wyczekiwany przez fanów, którzy na nowe odcinki czekali aż dziesięć lat.

Według zapowiedzi TVP serial będzie emitowany w swoim dobrze znanym paśmie, czyli w niedziele o godzinie 20:20 na antenie TVP1. Jesienią miejsce to zajmie jeszcze drugi sezon serialu Gra z cieniem, dlatego premiera Rancza została zaplanowana dopiero na zimową ramówkę.

Znani bohaterowie i nowe twarze

Zdjęcia do nowego sezonu rozpoczęły się na początku czerwca. Za reżyserię wszystkich odcinków ponownie odpowiada Wojciech Adamczyk, który realizuje scenariusz przygotowany jeszcze przez zmarłego Andrzeja Grembowicza.

W produkcji ponownie zobaczymy wielu aktorów doskonale znanych fanom serialu. Powracają między innymi Artur Barciś, Katarzyna Żak, Ilona Ostrowska, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Bartek Kasprzykowski oraz Jacek Kawalec.

Do obsady dołączyły również nowe nazwiska. W nowych odcinkach wystąpią m.in. Daniel Olbrychski, Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń oraz Joanna Stanecka.

 

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Akcja przeniesie się o dekadę do przodu

Twórcy podkreślają, że nowy sezon nie będzie bezpośrednią kontynuacją poprzednich wydarzeń. Od zakończenia 10. serii w świecie bohaterów minie dziesięć lat, co znajdzie wyraźne odzwierciedlenie w fabule.

Już wcześniej Wojciech Adamczyk zapowiadał, że widzowie zobaczą znaczące zmiany w życiu mieszkańców Wilkowyj. Dzieci bohaterów zdążyły dorosnąć, a ich losy potoczyły się w zupełnie nowych kierunkach. Reżyser określa nowy sezon jako zamknięcie całej historii, które ma jednocześnie zaskoczyć fanów świeżym spojrzeniem na dobrze znane postacie.

Po dziesięciu latach przerwy Ranczo wróci więc z nową opowieścią, zachowując jednocześnie klimat, dzięki któremu serial przez lata pozostawał jedną z najpopularniejszych polskich produkcji telewizyjnych.

Źródło: wirtualnemedia.pl / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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