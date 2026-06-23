Twórca serialu Ród smoka wyjaśnia zmianę, która podzieliła fanów. Nettles została zastąpiona przez Rhaenę

Decyzja o usunięciu Nettles z serialu Ród smoka i przekazaniu jej wątku Rhaenie Targaryen wywołała duże emocje wśród fanów Ognia i krwi. Showrunner Ryan Condal tłumaczy, że zmiana była świadomym zabiegiem narracyjnym, wynikającym z konstrukcji serialu i długoterminowego rozwoju postaci.

Adaptacje prozy George’a R.R. Martina od lat balansują między wiernością książkom a potrzebami telewizyjnej narracji. Ród smoka nie jest wyjątkiem. W trzecim sezonie serialu potwierdzono jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian: brak Nettles, młodej smoczej jeźdźczyni znanej z Ognia i krwi. Jej historia została połączona z wątkiem Rhaeny Targaryen, co znacząco zmienia przebieg wydarzeń i przyszłe relacje bohaterów.

Nettles znika, Rhaena przejmuje jej rolę

W książce Nettles była młodą dziewczyną z Driftmarku, która dzięki cierpliwości i sprytowi zdołała oswoić dzikiego smoka Sheepstealera. Jej metoda była prosta: regularnie zostawiała mu świeżo zabite owce, aż bestia zaakceptowała jej obecność. W serialu tę historię przypisano Rhaenie Targaryen, córce Daemona. To ona odnajduje Sheepstealera i staje się jego jeźdźczynią, co całkowicie eliminuje postać Nettles z fabuły.

Według twórców kluczowe znaczenie ma nie samo zdobycie smoka, ale jego konsekwencje. Rhaena nie potrafi w pełni kontrolować Sheepstealera, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W serialowej wersji historii jej działania mają bezpośredni wpływ na losy Jacaerysa Velaryona, co dodatkowo wzmacnia ciężar narracyjny tej zmiany. Spełnienie marzenia o smoku staje się początkiem tragedii i psychologicznego rozpadu bohaterki. Ryan Condal w rozmowie z IGN powiedział:

Ponieważ ta historia jest opowiadana z perspektywy konkretnej postaci, uznaliśmy, że w przypadku opowieści rodzinnej bardziej sensowne będzie włączenie do fabuły jednego z członków tej rodziny. Rhaena od pierwszego sezonu była przedstawiana jako ta część rodu, która nie ma smoka i w zasadzie jej tożsamość sprowadza się do bycia Targaryenem bez smoka. Mieliśmy już dla niej zaplanowaną długą ścieżkę rozwoju, więc wydawało nam się, że dla widzów, którzy nie znają książek, będzie to najbardziej satysfakcjonujące, jeśli zobaczą, jak zdobywa smoka, a następnie – w bardzo w stylu Gry o tron – musi ponieść konsekwencje spełnienia tego pragnienia. To taki klasyczny moment w stylu małpiej łapy, gdzie życzenie zostaje spełnione, ale natychmiast obraca się przeciwko tobie i staje się twoim największym koszmarem.

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Ród smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: comicbook.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe