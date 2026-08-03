Vincent Pastore nie żyje. Gwiazdor Rodziny Soprano miał 80 lat

W wieku 80 lat zmarł Vincent Pastore. Aktor był jedną z gwiazd kultowej Rodziny Soprano.

Vincent Pastore największą popularność zyskał dzięki roli Salvatore’a „Big Pussy” Bonpensiero w kultowym serialu Rodzina Soprano. Charakterystyczny wygląd, charyzma oraz umiejętność kreowania wyrazistych postaci sprawiły, że przez całą karierę często wcielał się w bohaterów związanych ze światem przestępczym, choć jego dorobek aktorski jest znacznie bogatszy i obejmował również role komediowe oraz dramatyczne.

Kariera Vincenta Pastore

Urodził się 14 lipca 1946 roku w Nowym Jorku. Zanim rozpoczął karierę aktorską, wykonywał różne zajęcia i przez pewien czas prowadził nawet klub nocny. Do świata filmu trafił stosunkowo późno, jednak szybko zwrócił na siebie uwagę producentów i reżyserów.

Przełom w jego karierze nastąpił pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy otrzymał angaż w Rodzinie Soprano. Wcielił się w postać Salvatore’a Bonpensiero, jednego z najbliższych współpracowników Tony’ego Soprano. Kreacja aktora została bardzo wysoko oceniona, a sam serial do dziś uznawany jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć w historii telewizji. Dzięki tej roli Vincent Pastore zdobył międzynarodową rozpoznawalność i stał się jednym z najbardziej charakterystycznych aktorów kojarzonych z produkcjami o tematyce mafijnej.

Po sukcesie Rodziny Soprano regularnie pojawiał się w filmach i serialach. Zagrał między innymi w produkcjach takich jak Gotti, Revolver, Kto pierwszy, ten lepszy!, Porachunki czy Gangu braci. Występował również gościnnie w licznych serialach telewizyjnych oraz użyczał głosu postaciom w grach komputerowych.

Pastore pozostawał aktywny zawodowo także w późniejszych latach życia. Regularnie pojawiał się na konwentach poświęconych Rodzinie Soprano, spotykał się z fanami i uczestniczył w wydarzeniach branżowych. Wielokrotnie podkreślał, że ogromny sukces serialu całkowicie odmienił jego życie i otworzył przed nim drzwi do wielu nowych projektów.

Śmierć Vincenta Pastore

Vincent Pastore zmarł 1 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat. Według pierwszych informacji został znaleziony w swoim domu na City Island w nowojorskim Bronksie. O jego śmierci poinformował wieloletni menedżer aktora, a wiadomość szybko potwierdziły amerykańskie media, w tym Associated Press, People oraz Entertainment Weekly. Wstępne komunikaty wskazywały, że aktor zmarł z przyczyn naturalnych, choć okoliczności jego śmierci były początkowo sprawdzane przez odpowiednie służby.

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne