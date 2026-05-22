Vought Rising na oficjalnym zwiastunie! Soldier Boy wkracza do świata herosów

Po wycieku sprzed kilku dni, platforma Prime Video zdecydowała się oficjalnie opublikować pierwszy zwiastun serialu Vought Rising.

Choć serial The Boys dobiegł już końca, a inna produkcja z tego uniwersum, Gen V, została niedawno skasowana, fani przedstawionego w nich świata wciąż mają powody do ekscytacji. W przyszłym roku zadebiutuje prequel, zatytułowany Vought Rising, a teraz pojawiła się jego pierwsza zapowiedź.

Co przedstawia zwiastun?

Prime Video udostępniło pierwszy zwiastun Vought Rising. Nadchodzący serial będzie prequelem The Boys, w którym Jensen Ackles ponownie wcieli się w Soldier Boya. Opublikowana niedawno zapowiedź oferuje nam pierwsze spojrzenie na nowy rozdział w historii tego uniwersum. Jednocześnie, potwierdza, że serial zadebiutuje w 2027 roku.

Wersja Soldier Boya ze zwiastuna zdecydowanie nie przypomina bohatera z The Boys. Tutaj jest znacznie bardziej szczery i wyraźnie pragnie zostać prawdziwym herosem. Jednak jego bliskość z nazistką Stormfront – choć na tym etapie nikt jeszcze nie zna jej natury – może okazać się problematyczna. Jak przystało na ten świat, nie zabrakło też brutalnych i krwawych momentów.

Na zwiastunie pojawiają się również inni bohaterowie, którzy otrzymali V1 w tym okresie. Daje on nam również przedsmak wpływu nagłego pojawienia się superludzi na świecie. Akcja serialurozgrywa się na długo przed pojawieniem się Homelandera i Siódemki, co oznacza, że świat wyglądał wtedy zupełnie inaczej.

Co jeszcze wiemy o Vought Rising?

W Vought Rising zobaczymy Jensena Acklesa i Ayę Cash, którzy pełnią również funkcję producentów. W obsadzie znaleźli się także Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri oraz Brian J. Smith.

Showrunnerem i producentem wykonawczym serialu został Paul Grellong. Funkcje producentów wykonawczych pełnią też Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr oraz Jim Barnes.

Zgodnie z oficjalnym opisem produkcji, „Vought Rising oznacza dalszą ekspansję globalnej franczyzy. Osadzony w latach 50. prequel bada wypaczone początki Vought International”. Komunikat Amazona zapowiada historię, „która zdefiniuje kolejny etap rozwoju tej franczyzy”. Serial zadebiutuje na Prime Video w 2027 roku.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe