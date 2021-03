W finałowym odcinku WandaVision dostaniemy aż 3 epickie pojedynki!

Serial WandaVision niestety dobiega końca. Już w ten piątek czeka nas epicki finał serii, w którym zobaczymy mnóstwo świetnych pojedynków.

Finał serialu przyniesie nam prawdopodobnie 3 epickie pojedynki. O jakie pojedynki chodzi? Numer jeden to oczywiście potyczka Wandy i Agnes. Najbardziej epicki to zdecydowanie Vision kontra White Vision, czyli broń którą stworzył szef S.W.O.R.D.

3 pojedynek może być dość zaskakujący, jednak dostaliśmy w 7 odcinku scenę po napisach, której kontynuacji się nie doczekaliśmy. Monica Rembau kontra Pietro Maximoff to walka, którą widzowie muszą zobaczyć!

No i najważniejsze! Jakie będą ich prawdopodobnie wyniki? Obstawiam, że pojedynek dwóch czarownic wygra Scartlet Witch, epicki pojedynek dwóch Visionów zakończy się być może złączeniem tych postaci, co doprowadzi do tego, że prawdziwy Vision powróci do ekipy Avengers. Pojedynek numer 3 jest dość nieprzewidywalny. Jeśli takowy pojawi się w finałowym odcinku, obstawiam, że górą będzie Monica, która poradzi sobie ze swoimi nowymi mocami. A wy jak sądzicie?

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostał ostatni odcinek, ten zadebiutuje już 5 marca!

Źródło: Disney +, WadnaVision / ilustracja: materiały prasowe