WandaVision – Paul Bettany wypowiada się na temaj swojej przyszłości w MCU!

Esquire rozmawiał z Paulem Bettanym po wielkim finale WandaVision. Zapytał, jak może wyglądać przyszłość Visiona w MCU.

Cóż, kurde. Jak mam to zrobić bez spoilerów? Chyba widzieliśmy, co dzieje się z Wandą, gdy odbiera się jej miłość. I zastanawiam się, jak by to wyglądało z Vision. To znaczy, właśnie o to chodzi, prawda? Nigdy nie miałem ukochanej osoby do stracenia… Nie wiem, czym jest smutek, ponieważ nigdy nie miałem ukochanej osoby Jest tak wiele do zrobienia z nim, ponieważ minęło dziesięć minut tutaj, dziesięć minut tam, w filmach. Teraz zaczynamy trochę odkrywać niektóre rzeczy.