WandaVision – Tom Holland wypowiada się na temat serialu!

Wygląda na to, że Tom Holland jest wielki fanem WandaVision! Aktor wypowiedział się trochę o serialu, oraz o tym, że to on może być tajemniczym bohaterem!

Tom Holland w wywiadzie dla The Playlist poruszył temat hitu Disney +, czyli WandaVision. Aktor wypowiedział się w samych superlatywach i o dziwo nie wyjawił dalszej fabuły! Przeczytajcie sami:

Absolutnie uwielbiam ten serial. Uwielbiam koleżeństwo, które mamy na planie w każdą sobotę. Pracujemy w weekendy. Tak więc w każdą sobotę wszyscy są na planie, rozmawiają o tym i wszyscy wypluwają swoje teorie z tego, co się dzieje. Uwielbiam obawę czekania na piątek. Myślę, że Elizabeth Olsen jest w tym niewiarygodna. Sposób, w jaki potrafi odbijać się od różnych stylów gry aktorskiej i sitcomów jest niesamowity. I myślę, że to naprawdę zabawne. Naprawdę uważam, że to naprawdę zabawne. Paul, w ostatnim odcinku, kiedy był podczas wywiadu zawyłem. To takie zabawne. Myślę, że jest genialny. Obaj są fantastyczni. Uwielbiam to. Ooh, wiesz co, nie mam Scooby’ego do tego, kim mógłby być, naprawdę nie mam. I nie chcę tego mówić, jeśli mam rację, a ludzie myślą, że to zepsułem. ludzie myślą, że mam informacje wewnętrzne. Więc będę musiał trzymać tam usta. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kto to może być.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Do końca serialu WandaVision pozostały jeszcze dwa odcinki. Najbliższy z nich zadebiutuje w piątek 26 lutego.

Źródło: Disney + / ilustracja: materiały prasowe