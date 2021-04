Wiedźmin – poznaliśmy kolejnych członków obsady!

Pomimo wielu niepowodzeń w końcu zakończyły się zdjęcia do drugiego sezonu Wiedźmina. Jednak to nie zatrzymało przypływu kolejnych aktualizacji castingowych. A najnowszy z nich ujawniają postacie, które fani książek i gier będą dość zainteresowani.

Niedawno Redanian Itntelligence ujawniła obecność Dzikiego Gonu. Istotne jest, że teraz wiemy, że w postać Króla Dzikiego Gonu – Eredina wcieli się Sam Hazeldine. Eredin staje na czele Dzikiego Gonu. Poszukuje Ciri ze względu na jej Starszą Krew. Jednak nie jesteśmy pewni ile z tego trafi do serialu. Hazeldine jest najbardziej znany ze swojej roli w serialu Peaky Blinders gdzie wciela się w postać Georgea Sewella. Teraz wcieli się w antagonistę w świecie Wiedźmina.

Istotne jest również, że w serialu zostały potwierdzone postacie takie jak Lara Dorren – w elfią czarodziejkę i przodkinie Ciri wcieli się Niamh McCormack. Zobaczymy również Ann Firbank, która wcieli się w legendarną elfią uzdrowicielkę Ithlinne. W drugim sezonie także zobaczymy postaci Jarre, który będzie grany przez Josepha Payne oraz Króla Vizimira zagranego przez Eda Bircga. Godny jest również uwagi fakt, że pojawią się dwie postacie oryginalne grane przez Anie Marson wcielającą się Voleth Meir oraz Emily Byrt która zagra Aylne.

