Wyciekł zwiastun Vought Rising! Co zobaczymy w spin-offie The Boys?

Wyciekł pierwszy teaser Vought Rising, spin-offu The Boys, który pokazano widzom podczas kinowych seansów finału serialu. Krótka zapowiedź ujawnia młodszą wersję Soldier Boya i daje pierwsze spojrzenie na mroczne początki korporacji Vought.

Choć Prime Video oficjalnie nie opublikowali jeszcze zwiastuna Vought Rising, teaser wyświetlany podczas pokazów finałowego odcinka The Boys błyskawicznie wyciekł do Internetu. Krótki materiał nie zdradza szczegółów fabuły, ale bardzo wyraźnie pokazuje klimat nowego serialu i kierunek, w jakim pójdzie prequel brutalnego uniwersum superbohaterów.

Młody Soldier Boy w centrum zwiastuna Vought Rising

Największą uwagę w teaserze przyciąga oczywiście Jensen Ackles jako młodszy Soldier Boy. To jednak zupełnie inna wersja bohatera niż ta, którą widzowie poznali w The Boys. W zwiastunie Soldier Boy sprawia wrażenie idealistycznego i autentycznie wierzącego w bohaterstwo.

W teaserze pojawia się również młoda Stormfront, działająca jeszcze pod nazwiskiem Clara Vought. Już kilka sekund materiału wystarczyło, by fani zaczęli spekulować, że to właśnie ona odegra kluczową rolę w przemianie Soldier Boya. To bardzo sugestywne ujęcie, które podkreśla manipulacyjny charakter postaci i przypomina widzom, że Stormfront od początku była powiązana z nazistowską ideologią oraz narodzinami Vought.

Teaser pokazuje też kilku innych zamaskowanych bohaterów działających dla Vought w latach 50. Klimat materiału mocno przypomina stylizowane kroniki wojenne z połowy XX wieku. Widać klasyczne kostiumy, wojskowe laboratoria oraz pierwsze eksperymenty związane z Compound V. Fani The Boys szybko zauważyli też, że wszyscy bohaterowie pokazani w teaserze mają już za sobą podanie pierwszej wersji serum V.

Choć teaser trwa zaledwie chwilę, bardzo mocno podkreśla paranoiczny i brutalny klimat znany z głównego serialu. Nie brakuje krwawych przebitek, agresywnej stylistyki i charakterystycznej dla świata The Boys satyry na amerykański patriotyzm oraz przemysł superbohaterski.

The Full ‘VOIGHT RISING’ trailer has been shown. #TheBoys (Via:Jacklesfan) pic.twitter.com/Fy9HxMYdXa — The Boys Out of Context Clips (@TheBoysOOCC) May 20, 2026

Prime Video wyraźnie nie chcą kończyć świata The Boys

Vought Rising ma być kolejnym dużym rozszerzeniem uniwersum po Gen V. Prime Video i Eric Kripke od dawna podkreślają, że mimo zakończenia głównego serialu świat The Boys będzie dalej rozwijany poprzez kolejne spin-offy. Nowa produkcja ma jednak być znacznie mroczniejsza i bardziej skupiona na politycznych korzeniach Vought oraz narodzinach systemu, który ostatecznie doprowadził do powstania Homelandera. Premiera Vought Rising planowana jest na 2027 rok.

Źródło: X.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe