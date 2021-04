Wytępić całe to bydło – nowy serial dokumentalny HBO w reżyserii nominowanego do Oscara Raoula Pecka

Czteroczęściowy serial dokumentalny HBO Wytępić całe to bydło to podróż w czasie, odsłaniająca mroczne karty w dziejach ludzkości. Produkcja dekonstruuje sposoby tworzenia i tuszowania historii, skupiając się na aktach wyzysku i ludobójstwa, które stały za kolonializmem. Pierwsze dwa odcinki serialu są już dostępne w HBO GO, premiera dwóch kolejnych zaplanowana została na jutro.

Czteroodcinkowy serial dokumentalny HBO Wytępić całe to bydłow reżyserii Raoula Pecka (Nie jestem twoim murzynem, film HBO Czasem w kwietniu) zabiera widzów w podróż w czasie, aby odsłonić przed nami najmroczniejsze karty w dziejach ludzkości. W kolejnych odcinkach reżyser dekonstruuje proces tworzenia historii i ukrywania niewygodnych faktów, szczegółowo analizuje wyzysk i ludobójstwo wpisane w europejski kolonializm w Afryce i Ameryce oraz jego wpływ na współczesne społeczeństwo, zachęcając widzów, aby zastanowili się, jak obecnie pisana jest historia.

Jako scenarzyści, twórcy i filmowcy nie mamy wyboru – musimy pokazywać w naszych filmach społeczeństwo i, najlepiej jak umiemy, analizować to, co w nim widzimy – podkreśla Raoul Peck. – Jako artyści musimy przekraczać granice naszej sztuki.

Serial Wytępić całe to bydłooparty jest na dziełach trzech pisarzy i uczonych – powieści Svena Lindqvista „Wytępić całe to bydło”, monografii RoxanneDunbar-Ortiz „AnIndigenousPeoples’ History of the United States” oraz książce Michela-RolphaTrouillota „Silencing the Past”.

Reżyser Raoul Peck analizuje w produkcji i osadza w nowym kontekście dziedzictwo ludobójstwa rdzennych Amerykanów i amerykańskiego niewolnictwa oraz ich ogromny wpływ na naszą teraźniejszość. W serialu zobaczymy zestawione ze sobą zdjęcia dokumentalne i materiały archiwalne, dynamiczne animowane sekwencje oraz fabularyzowane sceny. Wszystkie te elementy składają się na pełną dramaturgii akcję, w której splata się historia, współczesność i fikcja. Twórca wychodzi poza granice filmowych i artystycznych konwencji, łącząc archiwalne nagrania z fabularyzowanymi ujęciami.

W kolejnych odcinkach serialu materiały dokumentalne zostały zestawione z fabularyzowanymi scenami nakręconymi na podstawie napisanego przez Pecka scenariusza, aby stworzyć spójną, wielowątkową opowieść, w której rzeczywistość i fikcja splatają się, zwiększając jej dramaturgię. W roli głównej w fabularyzowanych scenach serialu zobaczymy Josha Hartnetta (Pearl Harbor, Helikopter ogniu). Serial, który łączy w sobie elementy różnych gatunków, wyróżnia się narracją stojącą w kontrze do białego, europocentrycznego dyskursu i w takiej konwencji przedstawia kontekst XII-wiecznych krucjat oraz prezydentury Donalda Trumpa.

Serial Wytępić całe to bydło wyprodukowany został dla HBO przez spółkę Velvet Films. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Raoul Peck (nominacja do Oscara za Nie jestem twoim murzynem). Obowiązki producentów wykonawczych pełnili: Raoul Peck i Rémi Grellety. Obowiązki starszej producentki ze strony HBO pełniła Sara Rodriguez, a producentkami wykonawczymi są Nancy Abraham i Lisa Heller.

Serial dokumentalny HBO Wytępić całe to bydło (ExterminateAll The Brutes) dostępny jest już w HBO GO. Dwa pierwsze odcinki produkcji od dzisiaj można już oglądać w serwisie, kolejne dwa udostępnione zostaną jutro, tj. 9 kwietnia. Serial składa się z 4 odcinków.