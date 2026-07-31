Lenovo awansowało na 153. miejsce w rankingu Fortune Global 500

Lenovo przeskoczyło w tabeli o 43 miejsca i zajmuje obecnie 153. pozycję w corocznym rankingu Fortune Global 500. To najwyższa lokata w historii firmy i jeden z największych awansów odnotowanych w ostatnich latach.

Lenovo przesunęło się o 43 pozycje i zajmuje obecnie 153. miejsce w corocznym rankingu Global 500 List. To najwyższa lokata w historii firmy i jeden z największych awansów odnotowanych w ostatnich latach. Wyróżnienie ugruntowuje pozycję Lenovo w gronie 500 największych przedsiębiorstw świata ze względu na osiągane przychody, a jednocześnie stanowi ukoronowanie najlepszego roku w historii spółki. W minionym roku obrachunkowym firma osiągnęła rekordowe przychody na poziomie 83 mld dol., a skorygowany zysk netto wzrósł rok do roku o 42%, o 2 mld dol.

Wyniki te pokazują, że Lenovo jest konsekwentne w realizacji swojej wizji wykorzystania hybrydowej sztucznej inteligencji i umacnia się na pozycji jednego z liderów obecnej transformacji technologicznej, związanej z coraz szerszym dostępem do rozwiązań AI oraz ich praktycznym zastosowaniem. Przychody ze sprzedaży produktów i usług wykorzystujących sztuczną inteligencję były dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej i odpowiadały za 33% przychodów grupy w całym roku finansowym. Potwierdza to, że AI jest dziś najważniejszym czynnikiem napędzającym rozwój wszystkich obszarów działalności Lenovo.

Podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™ Lenovo zapewniło rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, przeprowadziło jedną z największych operacji technologicznych w historii turnieju i pełniło funkcję oficjalnego partnera technologicznego FIFA. Sprawna realizacja tego globalnego wydarzenia potwierdziła skuteczność strategii wykorzystania hybrydowej sztucznej inteligencji obranej przez Lenovo oraz szerokiego portfolio firmy, a także pokazała potencjał innowacji, które wspierają jej dalszy rozwój.