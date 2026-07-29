Trzy urządzenia proszą o energię, a gniazdka nie ma? Powerbanki Hama PD10 i PD20-W20 dadzą radę

Smartfon dogorywa, słuchawki zaraz zamilkną, a handheld ledwo wytrzymuje do końca dnia? Nowe power packi Hama o pojemnościach 10000 mAh i dwukrotnie większej biorą na siebie zadanie przywrócenia ich do życia. Oferują dwa złącza USB-C i pojedyncze USB-A, szybkie ładowanie z mocą do 20 W oraz ekran, informujący szczegółowo o zapasie energii z dokładnością do jednego punktu procentowego.

Wakacyjny scenariusz rozładowujących się kolejno akumulatorów w mobilnych sprzętach wielokrotnie przerabialiśmy na pewno wszyscy. Z myślą o jego uniknięciu powstały najnowsze power packi od marki Hama – modele PD10-W20 (pojemność 10000 mAh, naładuje więc telefon „od zera” do pełna co najmniej dwa razy) i PD20-W20 o pojemności 20000 mAh (zasili smartfon minimum czterokrotnie). Oba przybierają formę prostokąta o matowym, odpornym na palcowanie wykończeniu i eleganckim, antracytowym kolorze. Wymiary pierwszego wynoszą ok. 6,4 cm długości, 2,5 cm szerokości i 10,3 cm wysokości przy 215 g wagi, zaś drugiego odpowiednio: 7,15 cm x 2,9 cm x 11,3 cm przy ok. 323 g wagi.

Energią pod kontrolą

Do każdego możemy podłączyć trzy urządzenia jednocześnie, gdyż znajdziemy w nich dwa obustronne porty USB-C i pojedyncze USB-A. To wygodne rozwiązanie w podróży, podczas festiwalu, na biwaku, ale też w zwykły dzień poza domem, gdy dostęp do gniazdka kończy się szybciej niż bateria w telefonie.

Producent zaopatrzył banki energii w technologie Power Delivery i Qualcomm Quick Charge 3.0, które pozwalają urządzeniom odzyskać energię znacznie szybciej (Ultra Fast Charge) niż przy standardowym ładowaniu. Maksymalna moc wyjściowa ładowania wynosi 20 W. Co więcej, certyfikowane ogniwa litowo-polimerowe gwarantują najwyższą jakość i bezpieczne ładowanie: zabezpieczenie przed przeładowaniem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciem.

Bez zgadywania, ile jeszcze…

Cztery funkcyjne diody potrafią pozostawić sporo miejsca na domysły. Tutaj zastąpił je czytelny wyświetlacz LED na odcinającym się od reszty jaśniejszym fragmencie obudowy. Podaje on poziom naładowania niezwykle precyzyjnie, bo w zakresie od 1 do 100 proc. Dodatkową podpowiedzią jest umieszczony nad wyświetlaczem kolorowy pierścień, przechodzący od zieleni przez pomarańcz aż po czerwień. Sam powerbank ładuje się do pełna przez gniazdo i dołączony kabel USB-C o długości 30 cm w ciągu około siedmiu godzin.

Katalogowa cena modelu Hama PD10-W20 wynosi 107,90 zł, zaś dwukrotnie pojemniejszą wersję PD20-W20 możemy mieć za 150,90 zł.