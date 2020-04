A Am Your President – wciel się w najważniejszą osobę w USA w nowym symulatorze

President Studio, niewielkie studio deweloperskie, szykuje ciekawie zapowiadający się tytuł.

I Am Your President to narracyjny symulator strategiczny, w którym gracz wciela się w prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gra zawiera dużo funkcji i elementów, takich jak między innymi platforma mediów społecznościowych „Screecher”, mapa świata z różnorodnymi opcjami interakcji (wywoływanie wojny, wysyłanie szpiegów, kradzież technologii i inne), panel zarządzania członkami gabinetu, karciana gra negocjacyjna oraz możliwość wydawania dekretów i oświadczeń. Zarówno bogata, nieliniowa fabuła, jak i dynamiczny system statystyk zapewniają dużą regrywalność z zachowaniem odpowiedniego poziomu trudności gameplayu.

Powyższy trailer ukazuje backstory głównego bohatera w formie krótkometrażowej animacji. Zostanie on także dodany do gry w formie wprowadzenia. Premiera I Am Your President odbędzie się październiku tego roku.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe