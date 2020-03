Call of Duty prezentuje całkowicie zmieniające rozgrywkę, darmowe doświadczenie Call of Duty: Warzone

Wydane przez Activision i stworzone przez Infinity Ward oraz Raven Software, Call of Duty: Warzone wszyscy mogą pobrać za darmo. Pełna wersja Call of Duty: Modern Warfare nie jest wymagana do grania w Warzone.

Call of Duty pozostaje jedną z cieszących się największymi sukcesami marek wszechczasów – powiedział Bobby Kotick, CEO Activision Blizzard. Wraz z Warzone pozwalamy graczom na całym świecie doświadczyć zabawy, jaką zapewnia Call of Duty całkowicie za darmo.

„Warzone to coś więcej niż nowa era dla Call of Duty, to całkowicie zmienione podejście do rozgrywki dla graczy i fanów. Dostarczamy dwa niesamowite tryby gry w tym ogromnym świecie, które przenoszą doświadczenie na zupełnie nowy poziom” – powiedział Byron Beede, wiceprezes i dyrektor naczelny Call of Duty w Activision. „Zespoły w Infinity Ward i Raven Software stworzyły niesamowite doświadczenie, będące zupełnie darmowym i dostępnym dla wszystkich, tak, aby można było od razu do niego dołączyć i świetnie się bawić. Mamy mnóstwo planów dotyczących nowej treści i wydarzeń na żywo, które będą utrzymywać fanów w napięciu i przygotowywać na nadchodzące emocje.”

„Warzone to gigantyczny sandbox do walki i przygód na masową skalę, z charakterystyczną rozgrywką Call of Duty zawierającą nowe i przynoszące mnóstwo zabawy sposoby na grę oraz zwycięstwo” – powiedział Patrick Kelly, dyrektor studio i dyrektor kreatywny w Infinity Ward. „Jesteśmy dumni ze stworzonego przez nas uniwersum Modern Warfare i ogromnego świata Warzone, dostępnego dla wszystkich za darmo do pobrania i gry z przyjaciółmi. Dzisiaj to dopiero początek, bowiem nie możemy doczekać się rozpoczęcia tej podróży z naszymi fanami.”

Ponadto Warzone korzysta z tego samego Sklepu z Przedmiotami i systemu Karnetów Bojowych co Modern Warfare, który zawiera nowego Operatora, Broń, Plany Broni, Skórki Operatora, Tokeny XP i wiele więcej. System Karnetu Bojowego pozwala graczom odblokować dwie nowe funkcjonalne bronie, do 300 punktów COD, karty i wiele więcej, po prostu grając. Ci, którzy chcą przenieść swoją grę na zupełnie nowy poziom, mogą kupić Karnet Bojowy Sezonu Drugiego za 1000 punktów Call of Duty, aby uzyskać dostęp do odblokowania do 100 poziomów nowej zawartości, w tym natychmiastowego odblokowania kultowego Operatora sił specjalnych, porucznika Simona „Ghosta” Rileya.

Aby uzyskać aktualne informacje na temat Call of Duty: Warzone, odwiedź blog Activision Games pod adresem https://blog.activision.com/call-of-duty.

Call of Duty: Warzone, opracowane przez Infinity Ward i Raven Software, jest już dostępne do pobrania na PlayStation 4, Xbox One i PC. Dla graczy, którzy posiadają pełną wersję Call of Duty: Modern Warfare, Warzone staje się automatycznie integralną częścią gry i jest już dostępny. W pełni zoptymalizowana wersja na PC, opracowana we współpracy z Beenox, jest dostępna wyłącznie na Blizzard Battle.net, internetowej platformie gier Blizzard Entertainment. Call of Duty: Warzone i Call of Duty: Modern Warfare są wydawane przez Activision, spółkę całkowicie zależną od Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), z dodatkowym wsparciem programistycznym od Activision Shanghai, Beenox, High-Moon Studios i Sledgehammer Games.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe