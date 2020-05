Captain Tsubasa: Rise of New Champions – nowy zwiastun i data premiery gry na podstawie kultowego anime!

Jednym z ciekawszych nadchodzących projektów jest gra bazująca na kultowym serialu Kapitan Tsubasa.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions będzie miało swoją premierę już 28 sierpnia na komputerach osobistych, PS4 i oraz Nintendo Switch. Oczywiście przedpremierowe zakupiene wiąże się z dodatkowymi bonusami, jak np. kolejne stroje dla piłkarzy. A poniżej nowy trailer:

Opis serialu: Tsubasa Ohzora jest pogodnym i niezwykle optymistycznym chłopakiem, którego największą pasją jest piłka nożna, a największym marzeniem jest wyjazd do Brazylii i zostanie najwyższej klasy zawodowym piłkarzem. Tsubasa jest jedynakiem mieszkającym z mamą, gdyż jego ojciec -kapitan statku handlowego- większość roku spędza na żegludze pomiędzy kontynentami. Kiedy główny bohater sprowadza się do miasta Nankatsu staje przed dylematem: wybrać renomowaną prywatną szkołę Shutetsu, która posiada dobrą drużynę piłkarską i odpowiednie zaplecze do treningów? Czy może zacząć naukę w państwowej szkole Nankatsu, w której te warunki są znacznie skromniejsze? I nie ma wysokich opłat za naukę. Wybór zostanie dokonany dzięki zapoznanym przypadkiem dzieciakom, uczniom słabszej Nankatsu i rodzącej się od pierwszych chwil przyjaźni. Już niedługo ta mało znana szkoła będzie słynna w całej Japonii. Serial najmocniej skupia się na piłkarskich treningach i zawodach organizowanych pomiędzy szkołami, dystryktami, podczas których Tsubasa i jego drużyna poznają wielu ciekawych i zdolnych młodych piłkarzy, a także trenerów, nauczycieli, kibiców. Jednakże nie jest to jedyny temat fabuły. Serial kładzie także mocny akcent na sytuację życiową, prywatne perypetie przedstawianych bohaterów. Mamy tu, między innymi, samotnego chłopca, który po rozwodzie rodziców jeździ po całej Japonii z ojcem -wędrownym malarzem. Nigdzie nie może pozostać na dłużej niż kilka miesięcy, nie nawiązuje silnych więzi koleżeńskich. Spotkamy także buntownika, który poprzez brutalną i cyniczną grę podkreśla swoją niewyczerpaną siłę i zaradność, do czego zmusiła go w życiu ciężka sytuacja i nagła śmierć ojca. A także zdolnego zawodnika, u którego wykryto poważną wadę serca – co uniemożliwia mu realizację marzeń. Również kilka żeńskich postaci nie pozostaje tu bez znaczenia. Ich ogromna wiara w sukces, doping, towarzyszenie swojej drużynie i często skrywane gorące uczucia wobec ulubionego piłkarza.

