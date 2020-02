Climber: Sky is the Limit – Polacy tworzą survivalowy symulator wspinaczki

Climber: Sky is the Limit to unikalna gra łącząca survival i symulację, która trafi na PC i konsole. Wydawcą tytułu będzie Art Games Studio S.A. Ten symulator wspinaczki wysokogórskiej pozwoli na zmierzenie się z najwyższymi szczytami świata. Twórcy stawiają na wysoki poziom realizmu i zróżnicowaną rozgrywkę. W 2021 r. gra ma zostać wydana na PC. Planowane są też wersje na Nintendo Switch oraz konsole Sony i Microsoftu.

To kolejny tytuł w portfolio wydawniczym Art Games Studio S.A., które sukcesywnie powiększa liczbę ciekawych tytułów. Nad symulatorem będzie pracować poznańskie studio A2 Softworks.

Climber: Sky is the Limit będzie symulatorem wspinaczki wysokogórskiej, który połączy w sobie grę survivalową oraz elementy symulacji wyprawy wysokogórskiej. Jak tłumaczą twórcy, główny cel to zdobywanie coraz to wyższych szczytów świata. Lista dostępnych gór obejmie najciekawsze i najwyższe szczyty, w tym m.in. Mount Everest, Broad Peak czy K2.

„Dla wielu osób góry, szczególnie te najbardziej tajemnicze i niedostępne, są jak magnes. W naszej grze chcemy jak najlepiej przedstawić fascynującą pasję, jaką jest wspinaczka wysokogórska. Stawiamy na realizm i dokładne odwzorowanie elementów wpływających na przebieg takich wypraw. W pracach nad grą inspirujemy się literaturą dotyczącą tego tematu. Planujemy też dodatkowe konsultacje z ekspertami” – zapowiada CEO Art Games Studio S.A., Jakub Bąk.

Twórcy wskazują, że nowy symulator ma koncentrować się na rozgrywce jednoosobowej, która obejmie nie tylko samo zdobywanie gór, ale też cały proces planowania wyprawy wysokogórskiej.

Każdy ze szczytów będzie różnić się trudnością oraz specyficznymi wyzwaniami (np. lawiny, strome ściany, itp.). W grze nie zabraknie też elementów ekonomicznych – starań o pozyskanie wsparcia sponsorów, doboru i zakupu odpowiedniego sprzętu czy żywności. Żywotność gry zwiększą dodatkowo zdarzenia losowe (np. niespodziewane załamania pogody i szczeliny lodowe).

„Gracze odnajdą tutaj unikalne połączenie survivalu i symulacji. Jeden filar rozgrywki to oczywiście sama wspinaczka. Drugi filar to wszystkie pozostałe elementy mające wpływ na to, czy zdobycie szczytu będzie możliwe. W Climber: Sky is the Limit trzeba będzie więc brać pod uwagę cały szereg różnych elementów – chodzi m.in. o regenerację sił, pożywienie, temperaturę ciała oraz wiele innych kwestii, które mogą mieć decydujące znaczenie. Ta gra spodoba się zarówno pasjonatom wspinaczki, jak i tym, którzy nie mają takich doświadczeń” – mówi CEO A2 Softworks, Andrzej Stroiński.

Climber: Sky is the Limit – główne cechy:

symulator wspinaczki wysokogórskiej;

najwyższe i najtrudniejsze szczyty świata;

realistyczny survival;

kompleksowe planowanie ekspedycji;

ekwipunek wzorowany na prawdziwym sprzęcie;

wydarzenia losowe.

Jak zapowiada Art Games Studio S.A., Climber: Sky is the Limit pojawi się na PC (Steam) w I połowie 2021 r. Wstępnie planowane jest też wydanie symulatora na Nintendo Switch oraz konsolach Sony i Microsoftu.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe