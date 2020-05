Dead By Daylight przywraca Silent Hill do życia

W przyszłym miesiącu będą mijać już cztery lata od premiery popularnej gry multiplayer Dead By Daylight. Teraz zapowiedziano jej kolejny rozdział, który dla wielu może okazać się sporym zaskoczeniem, bowiem za jego sprawą powraca Silent Hill.

Z czymś powiązanym z tą sławną marką mieliśmy do czynienia ostatni raz w 2014 roku, kiedy na PlayStation Network trafił grywalny zwiastun P.T.. Tym razem będziemy mieć okazję zobaczyć Piramidogłowego i Cheryl Mason na innych warunkach – w nowym rozdziale Dead By Daylight Silent Hill. Z użyciem tych postaci zwiedzimy także szkołę podstawową Midwhich. Sprawdzić tę nowość będziemy mieli okazję niebawem, bo 16 czerwca tego roku. Wtedy rozdział trafi do sprzedaży.

O powrocie serii survival horrorów od Konami, na której podstawie powstały nawet dwa pełnometrażowe filmy mówi się już od dawna. Ostatnia plotka dotyczyła ujawnienia nowej gry Silent Hill w maju. Zbliżamy się ku jego końcowi, więc musiała dotyczyć jedynie współpracy z twórcami Dead By Daylight.

Dead By Daylight jest grą, w której jeden z pięciu graczy wciela się w bezwzględnego mordercę. Zaś zadaniem pozostałej czwórki jest po prostu przeżyć. Tytuł od paru lat utrzymuje swoją bazę graczy, co jakiś czas wprowadzając do gry nowe treści. Horror za sprawą swoich dodatków był już łączony między innymi z Ash vs Evil Dead czy Stranger Things. Z okazji nadchodzącej rocznicy gra zostanie odświeżona graficznie i otrzyma możliwość rozgrywki między platformami.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe