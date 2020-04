Deadliest Catch: The Game opuszcza Early Access i zmierza na konsole

Deadliest Catch: The Game opuściło tryb wczesnego dostępu na platformie Steam. To symulator poławiacza krabów królewskich, który oparto na popularnym serialu telewizyjnym Discovery Channel. Jak zapowiada Ultimate Games S.A., gra zostanie wydana także na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Konsolowe wersje Deadliest Catch: The Game mają pojawić się w IV kwartale 2020 lub I kw. 2021 r.

Symulator powstał w krakowskim studiu Moonlit S.A. Gra zadebiutowała w trybie Steam Early Access 14 listopada 2019 r., a datę finalnej premiery ustalono na 14 kwietnia 2020 r. Na platformie Steam udostępniono też bezpłatne demo. Wydawcą na PC jest Ultimate Games S.A., które będzie odpowiedzialne również za konsolowe konwersje.

Deadliest Catch: The Game to realistyczny symulator 3D, który został stworzony we współpracy z Discovery Channel i Discovery Game Studios. Tytuł pozwala na łowienie krabów królewskich na Morzu Beringa oraz zarządzanie specjalnym statkiem rybackim (tzw. krabowcem). Twórcy przyłożyli szczególnie dużą wagę do detali, a sama rozgrywka łączy w sobie realizm i przystępność.

„W trybie wczesnego dostępu Deadliest Catch: The Game spotkało się z pozytywnym przyjęciem graczy. Do tej pory odsetek pozytywnych ocen sięga niemal 70 proc. W ostatnich miesiącach tytuł był poprawiany i rozbudowywany o nowe elementy, zgodnie z wcześniejszym planem oraz uwagami graczy. Dzięki temu rozgrywka jeszcze wierniej nawiązuje do warunków znanych z popularnego programu Discovery” – tłumaczy CEO Ultimate Games S.A., Mateusz Zawadzki.

Ten symulator poławiacza krabów królewskich daje graczom wiele różnych możliwości. Chodzi m.in. o przygotowywanie wyprawy i trzymanie się obranego kursu. Twórcy z Moonlit S.A. przygotowali też np. systemy realistycznej fizyki wody oraz dynamicznej zmiany warunków pogodowych.

Główne cechy Deadliest Catch: The Game:

zaawansowane metody połowów krabów królewskich;

realistyczna rozgrywka;

rozbudowane elementy zarządzania statkiem i załogą;

system dynamicznych warunków pogodowych;

zaawansowana fizyka wody;

możliwości rozbudowy i ulepszania statku;

gra na licencji serialu Discovery Channel.

Datę premiery na PC (Steam) ustalono na 14 kwietnia 2020 r. W IV kw. 2020 lub I kw. 2021 r. symulator zostanie wydany również na PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe