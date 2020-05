FINAL FANTASY XIV – Edycja startowa za darmo na PS4 do jutra

Na oficjalnym twitterze gry przypomina się, że Final Fantasy XIV – Edycja startowa znajduje się w promocji. Ta edycja nie zawiera żadnego z trzech dużych dodatków, ale pozwala spokojnie ukończyć grę na 50 poziomie. Po darmowym okresie, żeby kontynuować rozgrywkę, należy wykupić abonament. Na oficjalnym sklepie gry kolejne 60 dni rozgrywki kosztuje jakieś 124,99 PLN.

Gra nie wymaga PlayStation Plus, zatem przetestować może ją każdy.

Reminder 📢 The #FFXIV Starter Edition is available for FREE on PlayStation Store until May 26! 🎁

🎮 https://t.co/No7tfirhcD

⚠️ Promotion ends May 25, 23:59 (BST) / May 26, 9:00am (PDT) pic.twitter.com/LQjKkktGdW

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) May 24, 2020