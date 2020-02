GeForce RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 Edition oficjalnie zapowiedziane!

GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition powstała przy bliskiej współpracy z CD PROJEKT RED aby podkreślić naszą ekscytację w związku ze zbliżającą się premierą tego tytułu, w którym m.in. przyjdzie nam przemierzać ten niezwykły świat z efektami RTX. Specyfikacja karty GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition jest identyczna jak w przypadku GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition.

Introducing the GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.

We made 77 for our community.

Want one? Here's how:

1. RT this video.

2. Tag a gamer who is as excited as you about Cyberpunk 2077 in the replies with #RTXOn

3. If selected, you BOTH win these limited edition GPUs! pic.twitter.com/IG2BZZCZ6H

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) February 17, 2020