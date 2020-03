Ghost of Tsushima – poznaliśmy datę premiery!

Jeden z najlepiej zapowiadających się exclusive’ów na PS4, czyli Ghost of Tsushima, doczekał się w końcu oficjalnej daty premiery!

W nową produkcję studia Sucker Punch Productions zagramy już 26 czerwca 2020 roku wyłącznie na PS4! Wpasuje się to idealnie w okres posuchy na gamingowym poletku, bo w tym okresie liczącą się produkcją, która będzie miała swoją premierę, będzie chyba tylko The Last of Us: Part II.

Ghost of Tsushima dostępne będzie w kilku wydaniach – między innymi Deluxe ze steelbookiem i cyfrowymi dodatkami, a także kolekcjonerskim, gdzie bryluje replika maski głównego bohatera.

Ghost of Tsushima to nowa produkcja studia Sucker Punch, znanego głównie z gier z serii inFamous. Podobnie jak w przypadku tamtego cyklu, nowa gra jest nastawiona na akcję widzianą z perspektywy trzeciej osoby oraz dowolną, swobodną eksplorację wielkiego, otwartego świata. Światem tym jest tytułowa wyspa na Morzu Japońskim, Cuszima, wiernie odtworzona, jeśli chodzi o rzeźbę terenu i obiekty historyczne. Akcja Ghost of Tsushima rozgrywa się bowiem w XIII wieku, kiedy Japonia była zagrożona mongolską inwazją. W Ghost of Tsushima gracz wciela się w samotnego samuraja, którego rodzinę zamordowali mongolscy najeźdźcy, przez co jego jedynym celem staje się zemsta.

