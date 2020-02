Green Hell jedną z pierwszych polskich gier dostępnych w GeForce NOW!

GeForce NOW to usługa streamingowa od firmy NVIDIA, będąca konkurencją dla Google Stadia, planowanego przez Microsoft xCloud czy PlayStation Now. Wczoraj zakończyła się jej faza beta i jest ona już dostępna dla wszystkich zainteresowanych, także w Polsce.

Od teraz gracze mogą uruchomić wybrane gry ze swojej kolekcji Steam na dowolnym komputerze PC, Mac, telewizorze lub telefonie z systemem Android. Nie trzeba martwić się o wydajność, gdyż obraz jest strumieniowany bezpośrednio z chmury NVIDII. Posiadanej już gry nie trzeba też kupować ponownie – GeForce NOW łączy się z platformą Valve, korzystając bezpośrednio z jej biblioteki.

GeForce NOW nie pozwala póki co grać w chmurze we wszystkie steamowe gry. NVIDIA na start swojej usługi wybrała najciekawsze i najlepsze produkcje. Miło nam poinformować, że Green Hell znajduje się wśród nich, będąc też jednocześnie jedną z pierwszych polskich gier dostępnych w ramach GeForce NOW.

GeForce NOW umożliwia więc przedzieranie się przez niebezpieczną, amazońską dżunglę nawet na niestworzonym do gier laptopie. Jeżeli ma się grę na Steamie – za darmo. Szczegóły funkcjonowania darmowego pakietu GeForce Now, a także informacje dotyczące opcjonalnego abonamentu, dostępne są w tym miejscu.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe