Hazard, nielegalna rozrywka i walki w podziemiach tawerny. Klabater zapowiada Norę – dodatek do Crossroads Inn.

Notowany na NewConnect Klabater SA zapowiedział rozbudowany dodatek do Crossroads Inn zatytułowany Nora, który umożliwi graczom prowadzenie nielegalnych interesów i otworzy nowe możliwości rozwoju karczmy, w której rozgrywa się akcja gry. Nora będzie dostępna od 28 kwietnia na platformach Steam oraz GOG.com.

Crossroads Inn to połączenie rozbudowanej gry z gatunku management sim z fabularnymi rozwiązaniami znanymi z gier role-playing. Produkcja oferuje dwa oddzielne tryby, Campaign i Sandbox. Pierwszy z nich pozwala przeżyć nieliniową przygodę z elementami RPG – decyzje handlowe odbiją się szerokim echem, budząc zainteresowanie potężnych graczy na politycznej scenie Delcrys. Tryb Sandbox skierowany jest do fanów symulacji, rozgrywka skupia się na zarządzaniu własnym biznesem i rozwijaniu karczmy.

W Crossroads Inn gracz wciela się we właściciela tawerny, która znajduje się w samym sercu baśniowej krainy Delcrys. Do zadań grającego należy zatrudnienie i wyszkolenie odpowiednich pracowników, zarządzanie dostawami, tworzenie nowych przepisów kulinarnych oraz ustalanie menu dopasowanego do odwiedzających gości. Gracz może planować z wyprzedzeniem, dogadzać różnym grupom społecznym odwiedzającym lokal, a w konsekwencji stać się najsłynniejszym oberżystą w historii Delcrys.

Po premierze obiecaliśmy fanom Crossroads Inn dalszy rozwój samej gry i dużo nowej zawartości. Nora to już drugi dodatek – powiedział Robert Ogłodziński, szef studia Kraken Unleashed. To spełnienie marzenia o połączeniu konwencji fantasy z „Podziemnym kręgiem”. Chcemy by gracze, którzy już dobrze znają Crossroads Inn, mieli okazje wyjść poza utarte schematy i otworzyć swój biznes na nielegalne walki oraz wpływy z czarnego rynku i szarej strefy.

Dodatek Nora pozwoli graczowi:

Wybudować specjalną podziemną arenę i zorganizować nielegalne walki na pięści

Zarobić na zakładach – goście obstawią wyniki podziemnych turniejów

Zdobyć składniki dostępne tylko na czarnym rynku, m.in. jaja gryfa czy mięso Daera, by zaserwować nowe ekskluzywne dania

Zasadzić nowe rośliny: zakazane ziele fajkowe i rośliny „lecznicze”

Wybudować mniejszą arenę, gdzie odbywać będą się walki liqueratów

Postawić przyrządy do ćwiczeń, gdzie pięściarze i okoliczni mieszkańcy będą mogli trenować, m.in. słup do wspinaczki, worki treningowe i nowe manekiny do ćwiczenia walki

Zamontować na suficie nowe lampy, pozwalające na prowadzenie podziemnej plantacji ziela fajkowego

Kupić stół alchemiczny, by wytwarzać lekarstwa… lub narkotyki

Zbudować loch, do którego będzie można wtrącić niewygodnych gości

Zbudować dla ochrony specjalny system sekretnych przejść.

Klabater udostępnił specjalną infografikę, która w szczegółach opisuje zaplanowaną nową zawartość do Crossroads Inn.

Crossroads Inn znalazła się w podsumowaniu platformy Steam wśród najlepszych nowych gier 2019 roku – Steam’s GLOBAL TOP NEW GAMES OF 2019. Rozszerzenie Nora zadebiutuje na PC (przez Steam i GOG) 28 kwietnia w cenie 25,49 zł. Więcej informacji o grze na Steam Card lub stronach Facebook i Twitter poświęconych Crossroads Inn.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe