Help Me Doctor już wkrótce na Nintendo Switch

Ultimate Games S.A. wyda niebawem na Nintendo Switch grę pozwalającą na wcielenie się w lekarza. W Help Me Doctor można liczyć m.in. na wielu pacjentów zmagających się z różnymi chorobami oraz wybory moralne. Datę premiery w cyfrowej dystrybucji (Nintendo eShop) zaplanowano na 10 lutego 2020 r.

Help Me Doctor to gra IceTorch Interactive, która w październiku 2016 r. została wydana na PC. Za konwersję i wydanie gry na Nintendo Switch odpowiada Ultimate Games S.A.

To unikalny tytuł, który umożliwia wcielenie się w lekarza i diagnozowanie pacjentów. Twórcy gry przygotowali ciekawy system rozpoznawania chorób, w którym znaczenie odgrywa odpowiednie odczytanie symptomów.

Gracz musi brać pod uwagę cały szereg różnych elementów, w tym dokumentację, podpisy oraz przede wszystkim – zgłaszane przez pacjentów – niepokojące sygnały dotyczące ich stanu zdrowia. Pacjent odwiedzający gabinet lekarski wspomina o kilku objawach chorobowych, a do gracza należy powiązanie ich z określonym typem choroby.

Jak tłumaczy Ultimate Games S.A., w Help Me Doctor znaleźć można też m.in. system wyborów moralnych. To od gracza zależy, czy postawi na jak największą jakość usług czy jednak będzie chciał obsłużyć jak najwięcej pacjentów, by tym samym zarobić więcej pieniędzy. Do tego czasem gabinet może odwiedzić osoba chętna do wręczenia łapówki lub szczególnie ważna osobistość (tzw. pacjent VIP). Przy tym wszystkim gracz musi liczyć się również z kontrolami resortu zdrowia.

Help Me Doctor – główne cechy:

wielu pacjentów;

diagnozowanie objawów chorobowych;

wybory moralne;

zróżnicowane choroby;

losowe zdarzenia.

Datę premiery Help Me Doctor na Nintendo Switch ustalono na 10 lutego 2020 r.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe