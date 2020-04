Help Will Come Tommorrow już jutro zadebiutuje na Playstation 4, Xbox One, Switch oraz PC

Help Will Come Tomorrow, wymagająca gra survivalowa i kolejny krok Klabatera w stronę oferowania graczom produkcji z dojrzałą fabułą, osadzonych w realiach historycznych, zadebiutuje 21 kwietnia na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Tytuł będzie również dostępny wraz z We. The Revolution w specjalnym wydaniu Revolutionary Bundle z 15-procentową zniżką na obie produkcje.

Help Will Come Tomorrow przenosi gracza do Rosji roku 1917. Imperium targane jest zarówno wewnętrzną wojną domową, jak i brutalnym konfliktem z Cesarstwem Niemieckim na froncie wschodnim. Car Mikołaj II abdykuje, a kraj pogrąża się w chaosie. Gdzieś w tle tych doniosłych wydarzeń grupa pasażerów, którzy przeżyli terrorystyczny atak na kolej transsyberyjską, musi przetrwać w surowym syberyjskim klimacie, dopóki nie nadejdzie pomoc. Stając w obliczu wielu niebezpieczeństw, słabości, a przede wszystkim własnej psychiki, ludzie z różnych klas społecznych i ekonomicznych będą musieli współpracować i podejmować decyzje często sprzeczne z ich przekonaniami.

Podstawowa mechanika gry koncentruje się na przetrwaniu postaci (zaspokajanie podstawowych potrzeb, gromadzenie zasobów, rozbudowa obozu, dbanie o bezpieczeństwo), ale gracz szybko odkryje, że aby wygrać musi zbudować relacje między bohaterami, łagodzić konflikty i dbać o morale całego obozu. W rozgrywce można wybrać działanie samolubne, ale to właśnie współpraca pozwala wygrać i przeżyć.

W trakcie kampanii na Kickstarterze udało nam się zebrać 125% założonej sumy i znacznie poszerzyć grono odbiorców Help Will Come Tomorrow. Wiemy, że wielu graczy lubiących dojrzałe gry survivalowe z ciekawą fabułą niecierpliwie czeka na produkcję Arclight Creations – powiedział Michał Gembicki, Joint CEO spółki Klabater. Help Will Come Tomorrow ma naprawdę duży potencjał i wraz z twórcami robimy wszystko, by gra na premierę oferowała dopracowaną rozgrywkę – dodał.

Help Will Come Tomorrow to gra skupiona na relacjach pomiędzy ocalonymi katastrofy pasażerami. Każdy z nich pochodzi z innej warstwy społecznej oraz skrywa własne tajemnice. Od decyzji gracza zależy, czy bohaterowie będą ze sobą współpracować pomimo różnic klasowych, czy też rzucą się sobie do gardeł. Cechy charakteru i wzajemne opinie pasażerów na swój temat mają niebagatelny wpływ na końcowy sukces lub porażkę w grze.

To wymagający tytuł z gatunku survival, szczególnie na wyższych poziomach trudności. Od intuicji i planowania gracza zależy, czy ocalałym uda się przetrwać nadchodzącą zimę w samym sercu Syberii. Każdy dzień może oznaczać nowe kłopoty. Jeśli pasażerów nie zabije mróz, mogą to zrobić dzikie zwierzęta. Z kolei ucieczka przed zwierzętami może się skończyć pod lufą strzelb czyhających w tajdze tajemniczych wrogów. Niebezpieczeństwa czają się wszędzie.

Wydarzenia fabularne to odrębny element rozgrywki w Help Will Come Tomorrow, powiązany z mapą okolic obozu ocalonych i ich eksploracją. W trakcie gry wybrane przez gracza postacie mogą wziąć udział w specjalnych ekspedycjach mających różne cele. Wydarzenia te wiążą się ze specjalnymi eventami fabularnymi, których przebieg zależy od wcześniejszych wyborów gracza, cech charakteru postaci oraz ich wzajemnych relacji. Ekspedycje są zazwyczaj ryzykowne, ale mogą się bardzo opłacić.

Gracz w Help Will Come Tomorrow będzie mógł:

Pokierować losem 9 niepowtarzalnych postaci o różnym pochodzeniu, reprezentujących trzy skonfliktowane klasy społeczne.

Odkryć historię i przeszłość każdej z postaci – co przywiodło je na syberyjskie pustkowie?

Zmierzyć się z dynamicznie zmieniającą się pogodą i ekstremalnymi warunkami życia na Syberii.

Odkryć poruszającą opowieść, ale również historię Rosji rozdartej tragicznym konfliktem społecznym w przededniu rewolucji.

Help Will Come Tomorrow zadebiutuje 21 kwietnia 2020 na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch w cenie 79,99 PLN.

Więcej o grze na karcie Steam oraz stronach pre-order na konsole Switch, Xbox One oraz w serwisie GOG.com.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe