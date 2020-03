Już dziś pokaz PS5! Nowe informacje związane z konsolą!

Sony szykuje dla nas pierwsze większe konkrety odnośnie wyczekiwanej PS5.

I wszystko wskazuje na to, że dojdzie do tego w dniu dzisiejszym około godziny 17:00 czasu polskiego. Wtedy też warto obserwować blog Playstation, w którym designer PS5 Mark Cerny udzieli nam oficjalnie szczegółowych informacji o tym, co nas czeka.

Z dotychczasowych, dość skąpych, informacji do najciekawszych należy przede wszystkim to, że PS5 ma posiadać wsteczną kompatybilność – czyli w przeciwieństwie do konsoli poprzedniej generacji będziemy mogli zagrać w starsze tytuły. Ciekawie brzmi także dysk SSD, mający przyczynić się do znaczącego ulepszenia płynności.

