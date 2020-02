King’s Bounty II – zapoznaj się z podstawowymi elementami rozgrywki w pierwszym dzienniku twórców!

Pierwszy z wieloczęściowej serii dzienników skupia się na 3 podstawowych aspektach, które tworzą oś rozgrywki King’s Bounty II: eksploracji, zarządzaniu bohaterami i walce taktycznej.

Nowe podejście do serii dodaje podstawowe elementy RPG oraz rozgałęzioną fabułę do strategicznej walki, z której King’s Bounty jest znane. Twórcy gry deklarują, że walka zajmie około jednej trzeciej doświadczenia płynącego z gry. Eksploracja, łamigłówki i nowe postacie znacznie poszerzą głębię świata przedstawionego w poprzednich odsłonach tej serii.

Obejrzyj pierwszą część z serii dziennika twórców King’s Bounty II:

Dziennik twórców zgłębia również 4 główne ideały: Porządek, Władzę, Grzywnę i Anarchię. Gracze mogą umieścić punkty talentu w każdym z tych ideałów, przyznając różne bonusy i zmieniając sposób, w jaki postacie niezależne współdziałają z twoim bohaterem. Wybory i zadania gracza w trakcie jego podróży kształtują to kim jest i co ludzie o nim myślą. Rozdysponowanie punktów postaci będzie miało bezpośredni wpływ na to, jak jest postrzegana przez mieszkańców świata Antary, prowadząc do różnych sytuacji w całej grze. Na przykład, bandyta będzie korzystniej reagował na wyznawcę Anarchii niż ktoś, kto wyznaje Porządek.

Walka w King’s Bounty II pozostaje wierna mechanice bitew z poprzednich gier, jednak gracze mogą spodziewać się dopasowania jej do standardów nowoczesnych gier opartych na taktyce. Bitwy oparte na heksach będą rozgrywane na trójwymiarowym polu bitwy w otwartym świecie gry, tworząc płynne przejścia od eksploracji do walki i dodając element strategii do umiejscowienia w terenie. Kompozycja armii również uległa zmianie w King’s Bounty II – limity jednostek zachęcą graczy do zmian w armii w zależności od wykonywanego zadania.

Kolejne odcinki z pamiętnika twórców dostarczą więcej szczegółów na temat historii, systemów walki i grywalnych postaci w King’s Bounty II. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony w sklepie Steam lub oficjalnej strony KingsBounty2.com

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe