Klabater S.A. publikuje wyniki – niemal 1 mln przychodu i blisko 0,25 miliona zysku netto w I kwartale 2020

Blisko 1 mln przychodów ze sprzedaży wypracował w I kwartale 2020 roku Klabater S.A., notowany na NewConnect producent i wydawca gier wideo. Zysk netto w tym okresie wyniósł 244 197,44 zł. Spółka utrzymała przychody na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast zysk jest dużo wyższy. Stało się to pomimo braku premier, za to dzięki bardzo dobrej sprzedaży gier z „back katalogu” Spółki.

Strategia budowania portfolio długo sprzedających się gier przynosi korzyści. Dzięki aktywnej polityce promocyjnej i wykorzystaniu narzędzi promocji sprzedaży oferowanych przez platformy konsolowe oraz platformę STEAM, osiągnęliśmy nie tylko wzrost przychodów ze sprzedaży gier z „back katalogu” o blisko 165% rok do roku, ale również wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 25% – mówi Robert Wesołowski, członek zarządu Klabater S.A. I kwartał 2020 roku obfitował w wiele znaczących wydarzeń dla Spółki. Konsekwentnie realizowany był plan wydawniczy gry Crossroads Inn, w tym wydanie płatnego dodatku Pests & Puppies. W lutym Spółka uczestniczyła w targach PAX w Bostonie, promując nadchodzące produkcje Skyhill: Black Mist i Help Will Come Tomorrow. Dla tego drugiego tytułu w marcu z sukcesem uruchomiona została akcja crowdfundingowa na Kickstarterze, w ramach której zebrano ponad 530 wspierających z całego świata oraz zwiększono listę życzeń i zainteresowanie tytułem do 25 000 osób w momencie premiery. W I kwartale 2020 roku pracowaliśmy nad wieloma projektami i tak m.in. sfinalizowaliśmy zakup praw do gry Heliborne od litewskiej spółki Jet Cat Games i rozpoczęliśmy prace nad Heliborne Enhanced Edition w wersji na PC oraz konsole. Zawarliśmy także umowy ze spółką Punch Punk Games na wydanie gry This is the Zodiac Speaking na PC i konsole we wrześniu br. – wymienia Michał Gembicki, członek zarządu Klabater S.A.

Obecnie na wydawane przez siebie gry Spółka zebrała już łącznie ponad 490 000 „zainteresowań” tzw. wishlist, ciągle też pracuje nad poszerzeniem swojego wydawniczego portfolio. W I kwartale przychody ze sprzedaży gier z „back katalogu” oraz aktywne promocje, takie jak np. Polish Spring Bundle, zorganizowana wspólnie z innymi laureatami nagród Paszportów Polityki, pozwoliły osiągnąć satysfakcjonujące wyniki, a wpływ pandemii koronawirusa nie dotknął negatywnie rynku gier wideo. Pandemia jednak nie minęła, będziemy więc bacznie obserwować rozwój sytuacji rynkowej – zapowiada Michał Gembicki.

Aktualny katalog produkcji Klabatera to dwa tytuły własne – Crossroads Inn oraz Heliborne. Portfolio uzupełnia 7 tytułów od zewnętrznych developerów wydanych przez Spółkę.

W planach wydawniczych na najbliższy czas są gry Skyhill: Black Mist oraz This is the Zodiac Speaking. Z kolei w produkcji znajdują się 4 własne projekty: The Moonshiners

i Animal Planet Rescue (oparte o pozyskane z Discovery Networks prawa licencyjne) oraz Amazing American Circus i Heliborne Enhanced Edition.

