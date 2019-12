Koniec fazy beta! Premiera pełnej wersji Cuisine Royale na PC, Xbox One i PlayStation 4

Aktualizacja „Path to Valhalla” wprowadza nową grywalną postać i inne nowości.

Gaijin Entertainment i Darkflow Software ogłaszają premierę pełnej wersji Cuisine Royale na PC, Xbox One i PlayStation 4. Do tej pory gracze uczestniczyli w beta-testach. Dla posiadaczy komputerów PC rozpoczęły się one najwcześniej, w czerwcu 2018 roku. W maju 2019 roku do tego grona dołączyli użytkownicy konsoli Xbox One, a w listopadzie tego roku przyszedł czas na PlayStation 4. Przez cały ten czas Cuisine Royale było regularnie aktualizowane w oparciu o nadsyłane przez graczy sugestie. Najnowszy dodatek – Path to Valhalla, przynosi nowe magiczne rytuały, bronie i pojazdy, a także czwartą grywalną postać, wojownika z północy – Tordena.

Cuisine Royale to gra osadzona w magicznym świecie, w którym bohaterowie używają nie tylko broni palnej i białej, ale także nadprzyrodzonych zdolności, takich jak przywoływanie zombie czy spowolnienie czasu. Walka odbywa się na jednej z dwóch ogromnych map – Normandia lub Meksyk. Gracze muszą przeżyć, używając wszystkiego, co zdołają znaleźć na polu bitwy, np. patelni lub karabinu snajperskiego. Zabijanie wrogów nagradzane jest „duszami grzeszników”, które potrzebne są do skorzystania ze specjalnych umiejętności.

Nowy grywalny bohater – Eric „Torden” Thorsson – posiada umiejętność Thunderstrike. Pozwala mu ona teleportować się bardzo wysoko, a następnie spaść niczym grzmot z jasnego nieba na swoich przeciwników, niszcząc wszystko w około. Aktualizacja wprowadza także inne elementy rozgrywki kojarzące się ze Skandynawią, takie jak zimowa wersja mapy Normandia, maska Lokiego oraz talizmany i kostiumy wikingów. Deweloperzy dodali także nowy sposób na odradzanie poległych towarzyszy z drużyny. Serce zabitego należy wrzucić do rytualnego ogniska, aby przywróci go do gry.

Cuisine Royale jest jedną z niewielu gier na rynku, która pozwala konsolowym graczom na swobodny wybór pomiędzy lepszą rozdzielczością, a wyższą liczbą klatek na sekundę. Cuisine Royale na PlayStation 4 Pro działa albo w rozdzielczości 2240×1260 i 60 klatkach na sekundę, albo w rozdzielczości 3200×1800 ze sprzętowym skalowaniem do natywnej rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę.

