Master of Orion: Conquer The Stars za darmo dla graczy World of Tanks!

Firma Wargaming cały czas wspiera inicjatywę #zostanwdomu i tym razem zaprasza wszystkich graczy w World of Tanks na PC do sięgnięcia ku gwiazdom!

Do 23 kwietnia za wygranie jednej bitwy dowolnym czołgiem w World of Tanks na PC każdy z graczy otrzyma Master of Orion: Conquer the Stars! (pełna gra w wersji dla pojedynczego gracza). Po wykonaniu tego zadania będzie można pobrać grę poprzez platformę Wargaming.net Game Center. Dowódcy dostaną również elementy indywidualizujące dla swoich czołgów w klimacie tego kultowego tytułu.

W Master of Orion: Conquer The Stars na graczy czeka ponad 100 układów solarnych, jedna z 14 ras do wyboru (oraz możliwość stworzenia własnej), odkrywanie ponad 75 technologii, modyfikacje floty, dyplomacja i zarządzanie swoim imperium. W grze można wygrać na różne sposoby, jak na strategię 4X przystało (explore – expand – exploit – extreminate). Fani pierwszych części będą zadowoleni, gdyż zespół deweloperski pracował pod okiem twórców oryginału i zachowuje wszystkie najważniejsze cechy dodając od siebie unikatowy styl audiowizualny. Aby jeszcze lepiej oddać klimat międzygalaktycznych zmagań głosów w grze użyczyły takie gwiazdy jak Mark Hamill czy Michael Dorn!

Ilustracja główna: Wargaming.net